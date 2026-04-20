Συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» παραχώρησε ο Διαμαντής Διονυσίου, όπου μίλησε για την οικογένειά του, την πορεία του στο τραγούδι, αλλά και τη βαριά κληρονομιά του ονόματός του.

Αρχικά, αναφέρθηκε στην καθημερινότητά του και τη σχέση με την κόρη του: «Εκτός μουσικής σκηνής, είμαι απλός άνθρωπος. Πάω στο σπίτι, στην οικογένειά μου και στην κορούλα μου. Έχω αδυναμία στην κόρη μου. Της διαβάζω παραμύθια πριν κοιμηθούμε μαζί, την πάω στο σχολείο, την παίρνω απ’ το σχολείο. Εντάξει, μαζί με τη γυναίκα μου βέβαια, αλλά αυτή η σχέση είναι φοβερή».

Μιλώντας για τον πατέρα του, τον Στράτο Διονυσίου, και τις συγκρίσεις που δέχεται, εξομολογήθηκε: «Υπάρχει σύγκριση τεράστια, γιατί μπορεί να είσαι καλός τραγουδιστής, αλλά υπάρχουν τα σχόλια που λένε, “εντάξει, Στράτος δεν είναι”. Εμείς ακολουθήσαμε τα βήματα του πατέρα μας και πιστεύω είμαστε αντάξιοι συνεχιστές. Όταν ξεκινούσα, ήμουν 22 χρονών και μεγάλα ονόματα δεν θέλανε να ξεκινήσω μαζί τους. Πάντως δεν είχα βοήθεια, προχωράω μόνος μου με τα αδέλφια μου».

Όσο για τη σχέση με τα αδέλφια του, τον Στέλιο Διονυσίου και τον Άγγελο Διονυσίου, σημείωσε: «Με τον Στέλιο είμαστε λίγο πιο κοντά, αλλά τα ίδια λέμε. Δηλαδή αυτό που θα πω στον Στέλιο, θα το πω και στον Άγγελο. Απλώς είναι σαν πατέρας μου ο Άγγελος και ο Στέλιος πιο πολύ αδερφός».