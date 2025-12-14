Τις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποχώρησή του από τα έδρανα του κοινοβουλίου παραχώρησε ο Διαμαντής Καραναστάσης στην εκπομπή του Open. Μιλώντας το πρωί της Κυριακής (14/12), ο γνωστός ηθοποιός ξεκαθάρισε πως πλέον εστιάζει αποκλειστικά στα επαγγελματικά του βήματα, αρνούμενος να κάνει οποιαδήποτε αναφορά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου ή την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μάλιστα, η αντίδρασή του όταν η συζήτηση στράφηκε στη Βουλή πρόδωσε την επιθυμία του να κλείσει οριστικά αυτό το κεφάλαιο.

«Επιστρέφω στο Θέατρο Τέχνης, με το οποίο με συνδέουν πολλά πράγματα. Θα δείτε πολύ σπουδαία πράγματα να έρχονται στο θέατρο κι επίσης θα επιστρέψω και τηλεοπτικά», είπε αρχικά ο Διαμαντής Καραναστάσης.

Όταν η ρεπόρτερ τον ρώτησε για το χειροκρότημα του κόσμου, σε σχέση με το χειροκρότημα μέσα στη Βουλή, ο Διαμαντής Καραναστάσης αντέδρασε: «Δεν ξέρω, αυτή τη λέξη δεν την έπιασα που είπες!».

Ο Διαμαντής Καραναστάσης πρόσθεσε: «Από τη δουλειά μου δεν έφυγα ποτέ, έκανα απλά κάποια βήματα πίσω, λόγω έλλειψης χρόνου. Εδώ στο θέατρο είναι η ζωή μου, η χαρά μου και το χαμόγελό μου».

govastiletto.gr – Διαμαντής Καραναστάσης: Το νέο του επαγγελματικό βήμα μετά την αποχώρηση από την «Πλεύση Ελευθερίας»