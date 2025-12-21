Διαμαντής Καραναστάσης: Η πρώτη αντίδρασή του μετά το θετικό αλκοτέστ και την αφαίρεση διπλώματος

Ο Διαμαντής Καραναστάσης έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά το θετικό αλκοτέστ και την αφαίρεση του διπλώματός του.

Ο ηθοποιός, και πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», με αφορμή την παρουσία του στην παρουσίαση της νέας σειράς της ΕΡΤ, «Μεγάλη Χίμαιρα», επιλέγοντας χαμηλούς τόνους και μια ξεκάθαρη στάση απέναντι στο περιστατικό.

Ο Διαμαντής Καραναστάσης εμφανίστηκε λακωνικός στις δηλώσεις του, δείχνοντας ότι δεν επιθυμεί να δώσει μεγαλύτερη διάσταση στο συμβάν. Όταν ρωτήθηκε για το θετικό αλκοτέστ και τις συνέπειες που ακολούθησαν, απάντησε χαρακτηριστικά: «Καμία περιπέτεια, περιπέτειες είναι άλλα πράγματα. Αυτό είναι πολύ μικρό για να το συζητάμε».

Ο Διαμαντής Καραναστάσης βρέθηκε, κατά τον έλεγχο, με 0,29 mg/l αλκοόλ, τη στιγμή που το επιτρεπόμενο όριο για ένα οδηγό είναι 0,24 mg/l. Παρότι η υπέρβαση θεωρείται μικρή, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι σαφής και προβλέπει συγκεκριμένες κυρώσεις, ανεξαρτήτως του εύρους της υπέρβασης. Έτσι, ακολούθησε η προβλεπόμενη διαδικασία, με την αφαίρεση του διπλώματος.

Λίγο πριν από τον έλεγχο στο Διαμαντή Καραναστάση, οι αστυνομικοί είχαν πραγματοποιήσει αλκοτέστ και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερία, και σύντροφός του, βρέθηκε εντός των επιτρεπόμενων ορίων, χωρίς να προκύψει κανένα ζήτημα από τον έλεγχο.

govastiletto.gr – Διαμαντής Καραναστάσης: Το νέο του επαγγελματικό βήμα μετά την αποχώρηση από την «Πλεύση Ελευθερίας»