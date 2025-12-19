Σε έλεγχο της Τροχαίας στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, ο Διαμαντής Καραναστάσης διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Συγκεκριμένα, το αλκοτέστ έδειξε συγκέντρωση 0,29 mg/l, με το νόμιμο όριο να βρίσκεται στο 0,24 mg/l. Το περιστατικό, που αφορά τον σύντροφο της Ζωής Κωνσταντοπούλου, έγινε γνωστό δύο ημέρες αργότερα, προκαλώντας ποικίλα σχόλια.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να του επιβάλλουν πρόστιμο 350 ευρώ, και να του αφαίρεσαν το δίπλωμα για έναν μήνα, όπως προβλέπεται από τον ΚΟΚ.

Το πρώτο μήνυμα μετά την παράβαση του ΚΟΚ

Λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστή η είδηση, ο Διαμαντής Καραναστάσης έκανε μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, στην οποία ανέφερε: «Πριν 2 μέρες ήπια 2 ποτήρια κρασί σε μια συνάντηση και μετά – δυστυχώς – πήδηξα κατευθείαν στο αμάξι, χωρίς να περιμένω καθόλου. Σε έναν άντρα 90 κιλών που ήπιε δυο ποτήρια κρασί η περιεκτικότητα αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα είναι 0.33mg/l.

Εγώ είχα 0.29 με όριο πια το 0.25 (πριν λίγες ημέρες το όριο ήταν το 0.5mg/l). Καλά κάνανε τα παιδιά και μου βάλανε πρόστιμο αφού ήμουν ελάχιστα πάνω από το νέο εξαιρετικά αυστηρό όριο. Αυτό που έγινε όμως την Τρίτη, δεν είναι είδηση δυο μέρες μετά. Μπορεί σήμερα κάτι να εξυπηρετεί. Τέλος πάντων, από αύριο μόνο φραπέ».

