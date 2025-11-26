Πριν από λίγο καιρό, ο Διαμαντής Καραναστάσης ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την παραίτησή του από τη βουλευτική του θέση στο κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας, του οποίου πρόεδρος είναι η σύντροφός του, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Από τότε, ο ίδιος έχει δεχτεί μια σειρά σχολιασμών για την απόφασή του αυτή, ενώ, υπήρξαν διάφοροι υπαινιγμοί που έμπλεκαν και την προσωπική του ζωή με την πρόεδρο του κόμματος. Σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, ο Διαμαντής Καραναστάσης προχώρησε σε μια έντονη ανάρτηση στα social media. Με αυτόν τον τρόπο, θέλησε να βάλει τέλος στα σενάρια που ακούγονται για το πρόσωπό του και να ξεκαθαρίσει οριστικά το τοπίο.

«’Ενας καλλιτέχνης παραιτείται από βουλευτής. Δεν κρατάει την έδρα, δε ρίχνει κυβέρνηση, απλώς φεύγει. Αφήνει μισθό, προνόμια, αυτοκίνητο, ασφάλεια, εξουσία και ασυλία, λέει ένα καθαρό και απόλυτο “ως εδώ” και σιωπά. Η ποταπή λύσσα των επιθέσεων που δέχομαι από εκείνη τη στιγμή, προφανώς δεν έχει στόχο εμένα αλλά αποδεικνύει με τον πιο ακέραιο τρόπο, κάθε λέξη του κειμένου που εξήγησε την επιθυμία μου να αφοσιωθώ αποκλειστικά στην καριέρα μου. σας ευχαριστώ» γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

