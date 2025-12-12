Ο Διαμαντής Καραναστάσης ετοιμάζει το νέο του επαγγελματικό βήμα, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωσή του, ότι αποχωρεί από το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, «Πλεύση Ελευθερίας».

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Χρήστο Λυσσέα στο Buongiorno, ο Διαμαντής Καραναστάσης ετοιμάζεται να επιστρέψει στο θεατρικό σανίδι μέσα από την παράσταση «Ψόφιες μύγες» που θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Τέχνης στα πλαίσια των D-Athens Διονύσια 2025, μια τριήμερη γιορτή αφιερωμένη στο ζωντανό παρόν και το άμεσο μέλλον του ελληνικού θεάτρου.

Το D-Athens συγκεντρώνει, σε ένα τριήμερο, νέα κείμενα σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας και θεατρικές προτάσεις σε στάδιο σύλληψης ή εξέλιξης. Τα έργα παρουσιάζονται ζωντανά, είτε σε μορφή «Πρώτης Ανάγνωσης» (διαγωνιστικό – Μικρά Νέα Διονύσια), είτε ως σύντομα pitches (δικτύωση), μπροστά σε επιτροπή, επαγγελματίες του χώρου και κοινό. Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από masterclasses, mentoring, ομιλίες και συζητήσεις (Διασύνδεση), που ενθαρρύνουν την ανταλλαγή γνώσης και τη δικτύωση ανθρώπων του θεάτρου.

Όσον αφορά στο Διαγωνισμό, τα διακριθέντα έργα συνεχίζουν στο «Δραματουργείο», ένα τρίμηνο εργαστήριο ανατροφοδότησης και εξέλιξης, ενώ παρουσιάζονται και στο Greek Focus της διεθνούς εκδοχής των Διονυσίων. Το έργο που παίρνει την πρώτη θέση αποκτά απευθείας δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνιστικό τμήμα των «Διονύσια International».

Το έργο που θα συμμετέχει ο Διαμαντής Καραναστάσης, «Ψόφιες μύγες» θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου στις 21:00. Πρόκειται για ένα κείμενο της Μαρίας Δριμή σε σκηνοθετική επιμέλεια των Θανάση Ζερίτη και Νεφέλης Μαϊστράλη.

Μαζί με τον Διαμαντή Καραναστάση, στην παράσταση πρωταγωνιστούν και οι: Θόδωρος Γράμψας, Μενέλαος Κυπαρίσσης, Σοφία Μαραθάκη, Μαριλένα Ντρίκου, Μαριέττα Πρωτόπαππα, Γιώργος Τζανάκος.

