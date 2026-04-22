Σε δημοπρασία αναμένεται να βγουν ρούχα, σενάρια και προσωπικά αντικείμενα της Diane Keaton, έξι μήνες μετά τον θάνατό της, σε μια συλλογή που αποτυπώνει τη ζωή και τη δημιουργική της πορεία.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 11 Οκτωβρίου, σε ηλικία 79 ετών, από πνευμονία.

Τον Ιούνιο έχουν προγραμματιστεί τέσσερις δημοπρασίες σε Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες, μέσα από τις οποίες οι θαυμαστές της θα μπορούν να αποκτήσουν αντικείμενα που συνδέονται άμεσα με την καριέρα και την προσωπικότητά της.

Ανάμεσα στα κομμάτια που ξεχωρίζουν βρίσκονται ρούχα του οίκου Ralph Lauren που φόρεσε η ίδια, αλλά και το πρωτότυπο σενάριο της ταινίας “Annie Hall” (1977), ενός ρόλου-ορόσημο για την καριέρα της.

Παράλληλα, ο οίκος Bonhams παρουσιάζει τη συλλογή με τίτλο «Diane Keaton: The Architecture of an Icon», η οποία περιλαμβάνει έργα τέχνης, αντικείμενα εσωτερικής διακόσμησης, εμβληματικά ενδύματα και προσωπικά της αντικείμενα, αναδεικνύοντας τη δημιουργική της ταυτότητα ως ηθοποιού, σκηνοθέτιδας και συγγραφέως.

Πέρα από τους εμβληματικούς της ρόλους στον κινηματογράφο —όπως στην τριλογία του “Νονού”, αλλά και στις ταινίες “Reds”, “Marvin’s Room” και “Something’s Gotta Give”— η Keaton υπήρξε και πολυδιάστατη δημιουργός, με δραστηριότητα στον σχεδιασμό, τη διακόσμηση και την ανακαίνιση ακινήτων, αφήνοντας πίσω της ένα ιδιαίτερα πλούσιο καλλιτεχνικό αποτύπωμα.

