Το νέο κεφάλαιο στη ζωή του Diddy ,στη φυλακή Fort Dix, του New Jersey, φαίνεται πως δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς.

Ο 55χρονος καλλιτέχνης, που μεταφέρθηκε εκεί πρόσφατα κατόπιν δικού του αιτήματος, φέρεται —σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ— να εντοπίστηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους να πίνει αλκοόλ.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Diddy είχε στην κατοχή του αυτοσχέδιο αλκοολούχο ποτό, ένα μείγμα που παράγεται συχνά μέσα στη φυλακή από Fanta, ζάχαρη και μήλα, τα οποία οι κρατούμενοι αφήνουν να ζυμώνονται για περίπου δύο εβδομάδες.

Μετά το περιστατικό, υπήρχε σκέψη να μετακινηθεί σε διαφορετική πτέρυγα, ωστόσο, όπως ισχυρίζονται οι ίδιες πηγές, τελικά θα παραμείνει στο ίδιο τμήμα.

Ο Diddy είχε δώσει μεγάλη έμφαση στη νηφαλιότητα σε επιστολή που είχε απευθύνει στον δικαστή πριν την ανακοίνωση της ποινής του τον Οκτώβριο, τονίζοντας ότι για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια ζούσε χωρίς ουσίες.

Παραδεχόταν επίσης ότι «είχε χάσει τον δρόμο του», ενώ περιέγραφε τους μήνες κράτησης ως μια εμπειρία βαθιά μεταμορφωτική και επίπονη «σε πνευματικό, σωματικό και ψυχικό επίπεδο».

«Ο παλιός μου εαυτός πέθανε εκεί μέσα. Γεννήθηκα ξανά. Η φυλακή ή σε αλλάζει, ή σε αφανίζει — κι εγώ επιλέγω να ζήσω», είχε γράψει χαρακτηριστικά.



