Ο Diddy σημείωσε δικαστική νίκη σε υπόθεση δυσφήμισης που είχε καταθέσει εναντίον της δικηγόρου Άριελ Μίτσελ και του πελάτη της, Κόρτνεϊ Μπέρτζες. Ο τελευταίος είχε υποστηρίξει ότι διαθέτει βίντεο που φέρεται να δείχνει τον μουσικό παραγωγό να κακοποιεί σεξουαλικά ανήλικους και διάσημα πρόσωπα.

Σύμφωνα με το TMZ, η Άριελ Μίτσελ προσπάθησε να πετύχει την απόρριψη της αγωγής, υποστηρίζοντας τη θέση της απέναντι στις κατηγορίες του Diddy ότι διακινεί «εξωφρενικούς ισχυρισμούς» και «αβάσιμες εικασίες». Ο δικαστής, ωστόσο, απέρριψε το αίτημά της, κρίνοντας ότι τα επιχειρήματά της δεν ήταν επαρκώς πειστικά.

Η σχετική απόφαση εκδόθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ ο Diddy έχει κινηθεί νομικά και κατά του Κόρτνεϊ Μπέρτζες, ζητώντας αποζημίωση ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων για τους ισχυρισμούς σχετικά με τα συγκεκριμένα βίντεο.

Αρχικά, η αγωγή είχε κατατεθεί με αξίωση αποζημίωσης 50 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό το οποίο στη συνέχεια αυξήθηκε στα 100 εκατομμύρια.

Ο Diddy παραμένει κρατούμενος στην ομοσπονδιακή φυλακή FCI Fort Dix στο Νιου Τζέρσεϊ από τον Οκτώβριο του 2025, μετά την καταδίκη του για δύο κατηγορίες που αφορούν τη μεταφορά εκδιδόμενων γυναικών μεταξύ πολιτειών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η ημερομηνία αποφυλάκισής του έχει οριστεί για τις 5 Φεβρουαρίου 2028.

🚨 Diddy scores legal win against accuser’s lawyer over alleged defamation. Exclusive: https://t.co/Us3YdcML1w https://t.co/wYmGO56rE1 — TMZ (@TMZ) September 10, 2026

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