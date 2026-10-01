Στο στόχαστρο βρίσκεται η προνομιακή μεταχείριση που φαίνεται να απολαμβάνει ο Diddy στη φυλακή, καθώς δημοσίευμα του NBC News, επικαλούμενο μαρτυρίες συγκρατουμένων του, αποκαλύπτει ότι έχει πρόσβαση σε κινητό, αλκοόλ και προσωπικό «υπηρετικό» προσωπικό.

Τέσσερις πρώην κρατούμενοι της ίδιας πτέρυγας περιγράφουν πως άλλοι έγκλειστοι αναλαμβάνουν έναντι αμοιβής να του μαγειρεύουν, να καθαρίζουν τον χώρο του —μέχρι την τουαλέτα και το ντους— ακόμα και να του προσφέρουν μασάζ. «Αυτά τα κάνουν μόνο οι πλούσιοι», σημείωσε ένας εξ αυτών, τονίζοντας πως ο 56χρονος μουσικός παραγωγός απολαμβάνει μέχρι και ειδικά γεύματα, όπως πίτσες, empanadas και κοτόπουλο κάρι, μακριά από το τυπικό συσσίτιο.

Το NBC αναφέρει επίσης ότι ο Diddy χρησιμοποιεί τη συσκευή για να βλέπει Instagram και φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου που του στέλνει πρώην σύντροφός του και ότι έχει πρόσβαση σε αντικαταθλιπτικά φάρμακα και σε κρυφό απόθεμα ακριβού αλκοόλ. Σύμφωνα με τις ίδες μαρτυρίες, το ποτό περνά παράνομα στη φυλακή με τη βοήθεια σωφρονιστικών υπαλλήλων και το μοιράζεται μικρή ομάδα κρατουμένων. «Ναι, φυσικά και ήπια μαζί του», είπε ένας κρατούμενος.

Sean ‘Diddy’ Combs living VIP life behind bars with massages, alcohol, nude photos and a cell phone: report https://t.co/Eh4ZXVrKbY https://t.co/Pd6out2Gyp — New York Post (@nypost) September 30, 2026

Τι απαντά ο εκπρόσωπος του διάσημου ράπερ

Εκπρόσωπός του απέρριψε πάντως τη σημασία που δίνεται στις μαρτυρίες για τη ζωή του στη φυλακή. «Η συνεχής παρακολούθηση κάθε ασήμαντης λεπτομέρειας από τη ζωή του Σον Κομπς στη φυλακή έχει φτάσει στο σημείο όπου τα μέσα παρουσιάζουν τη συνηθισμένη καθημερινότητα ενός κρατουμένου ως είδηση», ανέφερε σε δήλωση προς το Page Six. Επίσης, πρόσθεσε ότι «η μόνη πραγματική είδηση είναι ότι συνεχίζει να εκτίει την ποινή του σύμφωνα με τους κανόνες και περιμένει υπομονετικά την απόφαση του δικαστηρίου για την έφεσή του».

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία φυλακών των ΗΠΑ δεν σχολίασε συγκεκριμένα τις καταγγελίες, επικαλούμενη λόγους ιδιωτικότητας και ασφάλειας. Ωστόσο, ανέφερε ότι η εισαγωγή απαγορευμένων αντικειμένων- ιδίως κινητών τηλεφώνων, ναρκωτικών και όπλων- αποτελεί διαρκές πρόβλημα στις ομοσπονδιακές φυλακές.

Ο Diddy έχει καταδικαστεί για δύο κατηγορίες που αφορούσαν μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία. Του επιβλήθηκε ποινή 50 μηνών και στη συνέχεια μεταφέρθηκε από το ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης του Μπρούκλιν στη φυλακή Fort Dix του Νιου Τζέρσεϊ. Με τα σημερινά δεδομένα, η αποφυλάκισή του έχει προγραμματιστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2028.

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