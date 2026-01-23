Η δίκη για το revenge porn βίντεο της Ιωάννας Τούνη διακόπηκε και ορίστηκε νέα συνεδρίαση στις 20 Φεβρουαρίου 2026.

Σήμερα είχε προγραμματιστεί να προβληθεί το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα, αλλά τελικά δεν έγινε, καθώς οι καταθέσεις των τελευταίων μαρτύρων κράτησαν περισσότερο από το αναμενόμενο.

Κατά την άφιξή της στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, η Ιωάννα Τούνη εμφανίστηκε φορτισμένη συναισθηματικά και έκανε δηλώσεις στις κάμερες.

Η ίδια τόνισε ότι περιμένει αυτή τη δίκη και ευελπιστεί ότι θα υπάρξει απόφαση, είτε σήμερα είτε στην επόμενη δικάσιμο.

Η Τούνη υπογράμμισε ότι δεν βρίσκεται στο δικαστήριο μόνο για τον εαυτό της, αλλά για κάθε γυναίκα που μπορεί να έχει βιώσει κάτι παρόμοιο και δεν βρήκε τη δύναμη να το καταγγείλει.

Ζήτησε δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία για τους υπεύθυνους, τονίζοντας ότι δεν έχει κανένα οικονομικό όφελος από την υπόθεση, αλλά θέλει να λάμψει η αλήθεια και να μην υποστεί άλλη γυναίκα το ίδιο μαρτύριο.

Govastiletto.gr – Δίκη Ιωάννας Τούνη: «Και ο πελάτης μου θύμα είναι στην υπόθεση» λέει η δικηγόρος του ενός κατηγορουμένου