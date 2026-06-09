Τα exclusive καλοκαιρινά πάρτι που διοργανώνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων αποτελούν διαχρονικά το πιο πολυαναμενόμενο κοσμικό γεγονός της ναυτιλίας, με τη φετινή διοργάνωση να ξεπερνά κάθε προσδοκία. Η Capital Maritime & Trading Corp. μετέτρεψε το εμβληματικό Island της Αθηναϊκής Ριβιέρας στο απόλυτο σημείο συνάντησης της διεθνούς elite και της παγκόσμιας showbiz.

Απόλυτος πρωταγωνιστής της exclusive βραδιάς ήταν ο super star Travis Scott, ο οποίος μαζί με τους Swedish House Mafia ανέβηκαν στο stage χαρίζοντας ένα καταιγιστικό live performance, μετατρέποντας το ιδιωτικό event σε ένα high-end μουσικό φεστιβάλ παγκόσμιας κλάσης.

Μετά τον Travis Scott στη σκηνή ανέβηκε ο Αντώνης Ρέμος

Η φαντασμαγορική βραδιά, ωστόσο, είχε και συνέχεια, αφού μετά την εκρηκτική εμφάνιση του Travis Scott, τη σκηνή ανέλαβε ο Αντώνης Ρέμος. Ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής απογείωσε το κέφι των παρευρισκόμενων μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, συνεχίζοντας την παράδοση της Capital Maritime να φιλοξενεί σπουδαία ονόματα τόσο της παγκόσμιας όσο και της εγχώριας μουσικής βιομηχανίας. Το «παρών» στο λαμπερό event έδωσε η ελίτ του ελληνικού και διεθνούς επιχειρηματικού κόσμου, σε μια βραδιά που επαναπροσδιόρισε την έννοια του exclusivity. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο γιος του, Μιλτιάδης, είχαν τον ρόλο των οικοδεσποτών, ενώ τα φωτογραφικά στιγμιότυπά τους με τον Travis Scott έγιναν αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι Swedish House Mafia απογείωσαν τους καλεσμένους στο Island Athens Riviera

O Travis Scott, είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους και επιδραστικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ο Αμερικανός ράπερ, τραγουδιστής και μουσικός παραγωγός έχει καταφέρει να ξεχωρίσει χάρη στον ιδιαίτερο ήχο του, συνδυάζοντας στοιχεία της hip-hop, της trap και της σύγχρονης ποπ μουσικής.

Ο Travis Scott είναι ο πατέρας των παιδιών της Kylie Jenner με την οποία ήταν σε σχέση από το 2017 μέχρι το 2023. Οι δυο τους διατηρούν άριστες σχέσεις για χάρη των παιδιών τους, Stormi και Aire.

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