Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε άκυρη την απόλυση του Γιώργου Κουρδή και δικαίωσε πανηγυρικά την Ευλαμπία Ρέβη!

Η δικαστική απόφαση-καταπέλτης σε βάρος της εταιρείας «Ειδήσεις Ντοτ Κομ» καταλογίζει στον σταθμό διακρίσεις λόγω εγκυμοσύνης αλλά και παράνομη διαρροή προσωπικών δεδομένων της δημοσιογράφου. Παράλληλα, η απόφαση βάζει «φρένο» στην αντικατάσταση επαγγελματιών δημοσιογράφων από καλλιτέχνες, καταρρίπτοντας το επιχείρημα του ΣΚΑΪ ότι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης εκτελούσε χρέη «συντονιστή» και όχι παρουσιαστή στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα».

Η «Ειδήσεις Ντοτ Κομ» υποστήριξε, δια των νομικών εκπροσώπων της, πως ο Γιάννης Τσιμιτσέλης θα είχε υποστηρικτικό ρόλο ως «συντονιστής ροής» και ότι η προσθήκη του δεν θα άλλαζε την εργασιακή σχέση των δύο δημοσιογράφων.

Το δικαστήριο εξέτασε τις πραγματικές αρμοδιότητες: ποιος θα άνοιγε και θα έκλεινε την εκπομπή, ποιος θα κρατούσε τη ροή και ποιος θα έδινε τον λόγο στους δημοσιογράφους στις εξωτερικές συνδέσεις.

Ο ηθοποιός από το στούντιο θα αναλάμβανε τα καθήκοντα παρουσίασης

Η απάντηση ήταν καθοριστική. Ο ηθοποιός από το στούντιο θα αναλάμβανε τα καθήκοντα παρουσίασης. Οι δύο δημοσιογράφοι οι οποίοι είχαν προσληφθεί ως κεντρικοί παρουσιαστές, θα περιορίζονταν – και προφανώς θα υποβαθμίζονταν – ουσιαστικά σε ρόλο ρεπόρτερ, με σύντομες συνδέσεις υπό τον συντονισμό άλλου προσώπου.

Το δικαστήριο έκρινε πως η ανάθεση της παρουσίασης σε ηθοποιό, δηλαδή σε επαγγελματία χωρίς τη δημοσιογραφική ιδιότητα που απαιτούσαν οι συμβάσεις, δεν μπορούσε να επιβληθεί μέσω της υποβάθμισης των δύο εργαζομένων δημοσιογράφων. Ο χαρακτηρισμός «συντονιστής» δεν αρκούσε για να παρακαμφθούν οι συμφωνίες και τα δικαιώματά τους.

Με το σκεπτικό της απόφασης, ο Τσιμιτσέλης θα κάλυπτε «εν τοις πράγμασι τα καθήκοντα των εναγόντων ως παρουσιαστών αυτής, χωρίς να έχει την απαιτούμενη εκ των συμβάσεων εργασίας των εναγόντων δημοσιογραφική ιδιότητα».

Η απόφαση του δικαστηρίου

Kατόπιν τούτων το δικαστήριο κρίνει άκυρη τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας της Ρέβη και άκυρη την απόλυση του Κουρδή. Παράλληλα, απορρίπτει βασικά επιχειρήματα με τα οποία ο σταθμός επιχείρησε να δικαιολογήσει τις αποφάσεις του.

Στην περίπτωση της Ρέβη η απόφαση κάνει λόγο για «δυσμενή διάκριση λόγω εγκυμοσύνης συστηματική επαγγελματική απαξίωση και παράνομη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων». Το δικαστήριο δέχεται ότι η πληροφορία διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης μέσω υπαλλήλων της εταιρείας, παρότι η Ρέβη είχε ζητήσει να μη γνωστοποιηθεί δημοσίως και πως η ενημέρωση ορισμένων στελεχών μέσα στον σταθμό δεν σήμαινε συναίνεση για δημοσίευση. «Η συμπεριφορά χαρακτηρίζεται παράνομη και υπαίτια, με δόλο, και συνδέεται με προσβολή της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης και του απορρήτου της ιδιωτικής ζωής της δημοσιογράφου».

Μάλιστα το δικαστήριο διέκρινε πως υπάρχει σύνδεση στην αλλαγή ρόλου της Ρέβη με τη γνωστοποίηση της εγκυμοσύνης της. Η δημοσιογράφος, σύμφωνα με την απόφαση, μπορούσε να συνεχίσει να εργάζεται από το στούντιο με τους ίδιους όρους, επισημαίνοντας ότι η εγκυμοσύνη δεν καθιστά την εργαζόμενη ασθενή. Και κρίνει ότι οι συνθήκες των εξωτερικών μετακινήσεων η έκθεση σε απρόβλεπτο καιρό και η πολύωρη αναμονή δεν ήταν ενδεδειγμένες.

Για τον Κουρδή το δικαστήριο κρίνει πως η απόλυση του συνδέεται με την άρνηση του δημοσιογράφου να δεχθεί υποβάθμιση και μεταβολή συμβατικών όρων, η οποία (άρνηση) αναγνωρίζεται ως άσκηση νόμιμου δικαιώματος.

Το δικαστήριο δεν δέχθηκε το επιχείρημα της εταιρείας ότι ο δημοσιογράφος απέρριψε προτάσεις της για απασχόληση του σε άλλο περιεχόμενο του σταθμού ώστε να προκαλέσει την απόλυση του και να εισπράξει αυξημένη αποζημίωση λόγω της αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας του.

Στο πλευρό των δύο δημοσιογράφων παρενέβησαν η ΕΣΗΕΑ και η ΠΟΕΣΥ, οι πρόσθετες παρεμβάσεις των οποίων έγιναν δεκτές.

Ο ΣΚΑΪ, σύμφωνα με την- πρωτόδικη- απόφαση υποχρεούται να αποδέχεται την εργασία Ρέβη- Κουρδή με τους συμβατικούς όρους και περιλαμβάνει οφειλόμενες αποδοχές και χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Έχει δε άμεσο επαγγελματικό και οικονομικό περιεχόμενο.

govastiletto.gr -«The Quiz With Balls»: Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης παρουσιαστής του νέου τηλεπαιχνιδιού του ΣΚΑΪ