Ο επιχειρηματίας Δημήτρης Φιντιρίκος δικαιώθηκε στο δικαστήριο μετά από μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του Ηλία Γκιώνη, γνωστού και ως «Μικρός Πριγκιπάκος».

Η υπόθεση αφορά δημόσιες δηλώσεις που συνέδεαν το όνομά του με την πολύκροτη υπόθεση της Γεωργίας Μπίκα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή.

Οι κατηγορίες και η απόφαση του δικαστηρίου

Ο Ηλίας Γκιώνης είχε εμφανιστεί σε τηλεοπτικές εκπομπές και είχε διατυπώσει δημόσιες κατηγορίες, ωστόσο το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι τα όσα ισχυρίστηκε ήταν ψευδή.

Η ποινή που του επιβλήθηκε είναι 22 μήνες φυλάκιση με αναστολή τριών ετών, ενώ ούτε ο ίδιος, ούτε ο δικηγόρος του παρέστησαν στη δίκη, που εκδικάστηκε την περασμένη Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα 2 του κτηρίου 9 της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Η αντίδραση του Δημήτρη Φιντιρίκου

Ο επιχειρηματίας τόνισε από την αρχή, ότι όλα όσα είχαν κυκλοφορήσει, ήταν αναληθή.

Όπως ανέφερε, την περίοδο που φέρεται να συνέβη το περιστατικό, βρισκόταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με την τότε σύντροφό του και τη μητέρα του.

«Η στοχευμένη επίθεση που δέχτηκα με ανάγκασε να μένω στο σπίτι μου και να προσλάβω προσωπική φρούρηση, καθώς με παρουσίαζαν ως επικεφαλή κυκλώματος μαστροπών», δήλωσε στην κατάθεσή του.

Προσέθεσε πως η μητέρα του εισήχθη στο νοσοκομείο από την αγωνία της, και εκείνος κινδύνευσε να τη χάσει, ενώ συνεργασίες του είχαν καταστραφεί λόγω των ψευδών κατηγοριών.