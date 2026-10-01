Η δικαστική αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ζέτα Δούκα και τον Γιώργο Κιμούλη ξεκίνησε το 2021, μετά τις δημόσιες καταγγελίες της ηθοποιού για τη συμπεριφορά που, όπως υποστήριξε, είχε βιώσει κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους στο θέατρο.

Η υπόθεση οδήγησε σε μια σειρά από νομικές ενέργειες, με τις δύο πλευρές να διατυπώνουν διαφορετικές θέσεις για όσα είχαν συμβεί.

Στις 11 Ιουλίου 2025, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκρινε ένοχο τον Γιώργο Κιμούλη για ηθική αυτουργία σε ψευδή κατάθεση, σε υπόθεση που συνδεόταν με τη δικαστική αντιπαράθεση με τη Ζέτα Δούκα.

Στον ηθοποιό και σκηνοθέτη επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή, καθώς και χρηματική ποινή 3.000 ευρώ. Για ψευδή κατάθεση καταδικάστηκε και ο μάρτυρας υπεράσπισής του, στον οποίο επιβλήθηκαν αντίστοιχες ποινές.

Ο Γιώργος Γεραρής βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 1ης Οκτωβρίου έξω από την πρώην σχολή Ευελπίδων και κατά την έξοδό του έκανε δηλώσεις στις κάμερες. Η Ζέτα Δούκα βρισκόταν στο πλευρό του δικηγόρου της, χωρίς να κάνει κάποια δήλωση.

Ο δικηγόρος της ηθοποιού που την εκπροσωπεί στη γνωστή και πολυετή δικαστική της διαμάχη με τον Γιώργο Κιμούλη δήλωσε στις κάμερες: «Σήμερα δόθηκε άλλη μία αναβολή κατόπιν αιτήματος του κυρίου Κιμούλη και η αναβολή είναι ευτυχώς πολύ σύντομη για τις 22 Οκτωβρίου, οπότε σε 20 μέρες περίπου θα είμαστε εδώ και θα δικάσουμε την υπόθεση…Ελπίζουμε αυτή τη φορά».

Όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους τι ποσό αξιώνει με την αγωγή του ο ηθοποιός, ο ίδιος απάντησε: «Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά. Είναι συνολικά ποσά που αγγίζουν περίπου τις 700 χιλιάδες ευρώ κατά 3 ηθοποιών. Αυτή τη στιγμή χωρίστηκε η υπόθεση στα 2. Η καθυστέρηση οφείλεται σε διάφορα νομικά σφάλματα».

Δείτε τις δηλώσεις του:

Govastiletto.gr – Ζέτα Δούκα: Η ανακοίνωση των δικηγόρων της ηθοποιού μετά την καταδικαστική απόφαση στον Γιώργο Κιμούλη