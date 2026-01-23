Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εκδίκαση της υπόθεσης revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη, με τη διαδικασία να συνεχίζεται σήμερα με τις καταθέσεις των μαρτύρων. Η υπεράσπιση του ενός κατηγορουμένου —ο οποίος εμφανίζεται στο επίμαχο υλικό— τοποθετήθηκε στην εκπομπή “Super Κατερίνα”, υποστηρίζοντας πως ο εντολέας της φέρει επίσης την ιδιότητα του θύματος στην παρούσα υπόθεση.

«Θύματα είναι και τα δυο παιδιά που πρωταγωνιστούν σε αυτή την ερωτική πράξη, η οποία θα έπρεπε να είναι ιδιωτική και να παραμείνει ιδιωτική. Γι’ αυτό λέμε από την αρχή ότι είναι θύματα και οι δυο αυτοί άνθρωποι, και η κυρία Τούνη και ο πελάτης μου. Χωρίς τη συγκατάθεσή τους κάποιος τους κατέγραψε και χωρίς τη συγκατάθεσή τους κάποιος διέδωσε το υλικό αυτό.

Από αυτό το ολιγόλεπτο βίντεο, ο μόνος που είναι άμεσα αναγνωρίσιμος είναι ο κατηγορούμενος…Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον ένα εκ των δυο κατηγορουμένων η προβολή του βίντεο, ο οποίος και πρωταγωνιστεί και είναι και ο μοναδικός που φαίνεται. Ο πελάτης μου είναι ο μόνος που φαίνονται τα χαρακτηριστικά του, τα στοιχεία του και όλη η ταυτότητά του. Θα του είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβληθεί το βίντεο στην αίθουσα και για άλλη μια φορά να δει αυτή τη δημόσια διαπόμπευσή του. Θα χρειαστεί σίγουρα άλλη μια δικάσιμος για την ολοκλήρωση και την έκδοση απόφασης» είπε χαρακτηριστικά η Σωτηρία Πανουσάκη.

Θυμίζουμε ότι όλα ξεκίνησαν το 2017. Σε ένα απόμερο σημείο, στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου, καταγράφεται το βίντεο που βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της υπόθεσης. Η Ιωάννα Τούνη, υπό την επήρεια αλκοόλ, συνευρίσκεται σεξουαλικά με έναν τότε 30χρονο επιχειρηματία από την Ξάνθη με τον οποίο τότε διατηρούσε σχέση, χωρίς -όπως υποστηρίζει- να γνωρίζει ότι καταγράφεται.

Τον Μάιο του 2020, η υπόθεση παίρνει ανεξέλεγκτη τροπή. Το βίντεο ανεβαίνει σε ιστοσελίδα ερωτικού περιεχομένου και γίνεται πλέον δημόσιο. Η ιδιωτική στιγμή μετατρέπεται σε ψηφιακό προϊόν. Ο επιχειρηματίας καταθέτει μήνυση, ενώ την επόμενη κιόλας ημέρα ακολουθεί και η Ιωάννα Τούνη. Η ίδια μιλά ανοιχτά για τη διαπόμπευση, την ηθική και ψυχολογική κακοποίηση, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο μια γυναίκα καλείται να απολογηθεί για κάτι που έγινε χωρίς τη συναίνεσή της.

Το 2022, δύο χρόνια μετά τη δημόσια διαρροή, η influencer στρέφεται ευθέως κατά των σημερινών κατηγορουμένων, υποστηρίζοντας ότι αυτοί ευθύνονται για την καταγραφή του βίντεο.

Οι ίδιοι αρνούνται κάθε εμπλοκή. Υποστηρίζουν ότι δεν είχαν καμία συμμετοχή και ότι η βιντεοσκόπηση έγινε από άγνωστο, περαστικό άτομο — έναν «τρίτο» που ποτέ δεν ταυτοποιήθηκε.

govastiletto.gr -Έλενα Χριστοπούλου για Ιωάννα Τούνη: «Βγάζει το παιδί στον γιατρό, δηλαδή είναι Truman Show αυτό»