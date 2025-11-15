Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Την Παρασκευή 14/11 βγήκε στο φως της δημοσιότητας μια σοκαριστική είδηση για γνωστό Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος κατηγορείται ότι εμπλέκεται σε τεράστιες απάτες, θύμα των οποίων έχει πέσει και ο Σπύρος Μαρτίκας. Ο φαρμακοποιός, και πρώην παίκτης του Survivor, βγήκε και κατήγγειλε δημόσια το συγκεκριμένο άνδρα για όσα συνέβησαν, αποκαλύπτοντας το όνομά του και το όνομα του δικηγόρου του.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ήταν υπεύθυνος για τα 250.000 ευρώ που έχασε ο Παντελής Παντελίδης το βράδυ που έφυγε από τη ζωή. Το πρωί του Σαββάτου 15/11 ο Δημήτρης Χριστόπουλος, ο οποίος είναι ο δικηγόρος του επιχειρηματία, κλήθηκε να απαντήσει για όλα αυτά στον αέρα της εκπομπής Πρωινό Σαββατοκύριακο.

Ο Δημήτρης Χριστόπουλος επισήμανε: «Τον άνθρωπο τον γνωρίζω, είμαι ένας από τους δικηγόρους του» και εξήγησε ότι και φιλική σχέση να υπάρχει μεταξύ τους, δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση.

«Επειδή είναι συγχυσμένο αυτό που λέει ο Σπύρος Μαρτίκας, αν δεν ανασκευάσει θα αναγκαστώ να κινηθώ νομικά. Είναι κατάντια αν κατηγορούμε ανθρώπους επειδή ασκούν το λειτούργημά τους», ανέφερε στη συνέχεια, ενώ σχετικά με τη σχέση που είχε ο επιχειρηματίας με τον Παντελή Παντελίδη, τόνισε: «Δεν ξέρω αν ήταν φίλοι με τον Παντελή Παντελίδη. Δεν είμαι κοινωνός τέτοιων νέων, ούτε μου έχει δείξει τέτοιες φωτογραφίες».

Στη συνέχεια, πρόβαλαν νέες δηλώσεις του Σπύρου Μαρτίκα, ο οποίος ανέφερε σε έξαλλη κατάσταση: «Είναι μεγάλη ιστορία, παρακινώ τα θύματα να μου στείλουν προσωπικό μήνυμα και να μη τους φοβούνται. Θέλουμε να ξεβρωμίσει ο τόπος. Εγκληματίες ηρεμήστε, δεν σας χωράει ο Κορυδαλλός. Είναι όλο ανατριχιαστικό! Με απείλησαν για τη ζωή μου. Δεν φοβάμαι τίποτα, ας με σκοτώσουν σήμερα το βράδυ, γιατί θα ξέρουμε ποιοι το έκαναν».

