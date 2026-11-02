Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων προσήλθε το πρωί της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου η Εύη Βατίδου, συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της, Όθωνα Παπαδόπουλο. Η υπόθεση αφορά την κατηγορία για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, σχετικά με το επεισόδιο με μοτοσικλέτα που είχε σημειωθεί στη Γλυφάδα τον Νοέμβριο του 2023.

Στο πλευρό της πρώην συζύγου του αείμνηστου ποινικολόγου Αλέξη Κούγια βρίσκονταν ο πατέρας της και ο γιος της, στηρίζοντάς την κατά τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, η οποία παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και τρία χρόνια.

Κατά την άφιξή της στην Ευελπίδων, η Εύη Βατίδου δέχτηκε ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο, ωστόσο δεν θέλησε να προχωρήσει σε εκτενείς δηλώσεις.

«Δεν έχω να πω κάτι. Είναι πολλά τα χρόνια, αλλά δηλώνω αθώα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας τη θέση της ότι δεν έχει διαπράξει όσα της αποδίδονται.

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Να θυμίσουμε η υπόθεση αφορά το σοβαρό τροχαίο επεισόδιο που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, 11 Νοεμβρίου 2023, στην περιοχή της Γλυφάδας.

Η Εύη Βατίδου κατηγορήθηκε ότι καταδίωξε και εμβόλισε με το SUV αυτοκίνητό της μια μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 59χρονος οδηγός και μια γυναίκα. Αποτέλεσμα της πτώσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός της συνεπιβάτιδας της μηχανής, η οποία υπέστη κατάγματα και χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Η ίδια υποστήριξε εξαρχής πως ο οδηγός της μηχανής ήταν εκείνος που της επιτέθηκε πρώτος, την έβρισε και της έσπασε τον καθρέφτη του αυτοκινήτου με το κράνος του. Αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι εμβόλισε εσκεμμένα τη μοτοσικλέτα, κάνοντας λόγο για ατύχημα.

Η σημερινή της παρουσία στα δικαστήρια αποτελεί τη συνέχεια της δικαστικής εξέλιξης αυτής της πολύκροτης υπόθεσης.

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