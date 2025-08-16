Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου της, προχώρησε σε μία δήλωση σχετικά με τα γεγονότα που αφορούν στον εγκλεισμό του τραγουδιστή σε δημόσια ψυχιατρική κλινική.

Ολόκληρη η δήλωση αναφέρει τα εξής:

«Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Σπύρος Βλάσσης»