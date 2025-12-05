Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», όπου αναφέρθηκε στα σχέδια και τις εκδηλώσεις του Δήμου για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, οι εκδηλώσεις αποσκοπούν στη δημιουργία μιας Αθήνας «πιο ανθρώπινης, ανοιχτής και φωτεινής». Ο ίδιος έχει τονίσει ότι τα Χριστούγεννα είναι «συναίσθημα, αγάπη, αλληλεγγύη» και πως ο στόχος είναι «στην Αθήνα, στις γιορτές, κανένας μόνος του».

Ο Δήμαρχος Αθηνών, μεταξύ άλλων, μίλησε για την «κόντρα» που υπάρχει με τον πρώην Δήμαρχο, Κώστα Μπακογιάννη, αλλά και για την περιπέτεια υγείας της συζύγου του, Γεωργίας Πολυτάνου.

«Θέλω εποικοδομητική αντιπολίτευση, να υπάρχει κριτική. Δεν μου αρέσει η τοξικότητα. Υπάρχει τοξικότητα. Ο Κώστας Μπακογιάννης μερικές φορές ξεφεύγει και δεν του ταιριάζει γιατί είναι νέος άνθρωπος, αγαπάμε την πόλη και θέλουμε το καλύτερο», είπε αρχικά ο Χάρης Δούκας.

Όσον αφορά στο πρόβλημα υγείας της συζύγου του και στη νοσηλεία της, o Χάρης Δούκας ανέφερε: «Ήταν μία δύσκολη στιγμή. Όλες οι οικογένειες περνάνε δύσκολες στιγμές. Είναι όμως όλα καλά. Έχουμε πίστη, δύναμη και προχωράμε. Η γυναίκα μου είναι πάνω από όλα. Και εκείνη το ίδιο θα έκανε για εμένα».

Να θυμίσουμε ότι η Γεωργία Πολυτάνου, πριν από λίγες ημέρες έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μέσα από την οποία μίλησε για τις ημέρες που χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο.

«Καλό μήνα σε όλους. Και αυτή τη φορά, δεν είναι μια τυπική ευχή.

Από τις 10/11 έως τις 21/11 βρέθηκα σε ένα νοσοκομείο. Δώδεκα μέρες που δεν μοιάζουν πολλές στο ημερολόγιο. Μα όταν τις ζεις από το κρεβάτι, οι μέρες είναι διαφορετικές…γίνονται πιο μεγάλες.

Τις νύχτες, όμως, δεν ήμουν ποτέ μόνη. Ο σύζυγός μου ήταν εκεί. Όχι από υποχρέωση, όχι από ευγένεια αλλά από κάτι βαθύτερο. Από αυτό που δεν μπορείς να φωτογραφίσεις ούτε να περιγράψεις εύκολα. Έμενε όλη τη νύχτα, κι όταν έπρεπε να φύγει για τη δουλειά του…ξαναγυρνούσε. Ακόμη και για λίγα λεπτά. Μόνο για να ρίξει μια ματιά. Για να δει αν αντέχω.

Λένε πως η επαγγελματική ζωή είναι το «βιογραφικό» μας. Το κομμάτι που φαίνεται, που κρίνεται. Μα η προσωπική ζωή είναι το κομμάτι που κρατάει όρθιο αυτό που φαίνεται. Χωρίς εκείνο, το πρώτο δεν έχει θεμέλιο».

