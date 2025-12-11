Τέλος στο μυστήριο γύρω από την κόντρα της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου έβαλε η Δήμητρα Αλεξανδράκη. Μιλώντας στον Fipster, αναφέρθηκε στην περίοδο που οι σχέσεις τους είχαν “παγώσει” και οι σπόντες έδιναν και έπαιρναν, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά το παρασκήνιο του τσακωμού τους αλλά και πώς κατάφεραν να τα βρουν ξανά.

Η αποκάλυψη της Αλεξανδράκη για τον Αλεξάνδρου

«Ήταν μια περίοδος που ήμουν πολύ πιεσμένη, με ανάγκασε να μιλάω με τον πρώην μου ενώ δεν ήθελα. Υπήρξε μια οικονομική συναλλαγή στη μέση, η οποία εμένα με στεναχώρησε… Μπήκε πιο πάνω από την ανθρωπιά. Στο σήμερα που είμαι πιο νηφάλια και πιο συγκροτημένη, εννοείται δεν κρατάω κακία στον Δημήτρη, έχουμε κοινούς γνωστούς, κάνουμε παρέα πάρα πολλά χρόνια…

Είναι κάπου στη μέση, και οι 2 έχουμε δίκιο. Όταν με αγκάλιασε η μητέρα του, εκεί ντράπηκα, πάρα πολύ. Και αυτός κρατάει ψηλά τον αμανέ, έχει εγωισμό. Ουσιαστικά εμένα όμως δεν με έχει πάρει τηλέφωνο. Όταν σε εγκατέλειψε η Ιωάννα και με εγκατέλειψε ο πρώην μου, μαζί ζούσαμε, δεν έχουμε μιλήσει με τον Δημήτρη από τότε», είπε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

govastiletto.gr – Δήμητρα Αλεξανδράκη: Η μονοκατοικία της γέμισε με νερά – «Κρίμα το κουτί το μεγάλο το Louis Vuitton»