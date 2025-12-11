Η Δήμητρα Αλεξανδράκη ήταν καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή του Fipster και μίλησε για όλους και για όλα.

Η γνωστή influencer μίλησε, ανάμεσα σε άλλα, για τη σχέση της με την Ιωάννα Τούνη και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ενώ αποκάλυψε παράλληλα γιατί χώρισε από τον πρώην σύντροφός της.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη δεν μπήκε σε λεπτομέρειες. Όμως τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι όταν χάνεται ο σεβασμός και η ερωτική έλξη, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μένεις σε μια σχέση.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη ανέφερε: «Όταν σταματάει η ερωτική έλξη με ένα άνθρωπο, όταν σταματάει η συνεννόηση με ένα άνθρωπο, όταν μπαίνουν άλλες προτεραιότητες και γενικότερα όταν χάνεται ο σεβασμός εγώ δεν έχω καμιά δουλειά εκεί πέρα. Δεν χρειάζομαι κανένα άντρα να μου δώσει αξία, γεννήθηκα πολύτιμη».

Γιατί χώρισε η Αλεξανδράκη;

