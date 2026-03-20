Συγκλονίζει η Δήμητρα Αλεξανδράκη με την περιγραφή των δύσκολων στιγμών που βιώνει τις τελευταίες ημέρες. Μέσα από ένα βίντεο-εξομολόγηση στο Instagram το απόγευμα της Πέμπτης 19 Μαρτίου, η γνωστή influencer αποκάλυψε πως ήρθε αντιμέτωπη με αλλεργικό σοκ που προκάλεσε την παραμόρφωση του προσώπου της.

Στο βίντεο, η Δήμητρα Αλεξανδράκη τόνισε ότι η έλλειψη προσωπικού χρόνου την έχει αφήσει κουρασμένη και χωρίς δυνατότητα να φροντίσει την υγεία της: «Είχα μια πάρα πολύ άσχημη μέρα σήμερα και ξεκίνησε από το ξημέρωμα. Τέλος πάντων, πριν λίγο μπήκα σπίτι και κατέληξα σε ένα συμπέρασμα. Δεν έχω καθόλου προσωπικό χρόνο για μένα, να πάω να κάνω γυμναστική, να πάω να κάνω κάτι εξετάσεις που θέλω, όλο το αναβάλλω, όλο λέω αύριο και αύριο, βάζω προτεραιότητα τη δουλειά, βάζω προτεραιότητα όλους τους υπόλοιπους και δεν βάζω προτεραιότητα, στο τέλος της μέρας, εμένα».

Η γνωστή influencer μοιράστηκε επίσης τις έντονες επιπτώσεις που της προκάλεσε η κούραση και το άγχος των τελευταίων ημερών: «Μέσα σε πέντε μέρες χτύπησα το πόδι μου άσχημα, χτύπησα το κεφάλι μου, έπαθα αλλεργικό σοκ (που δεν έχω καμία αλλεργία) και παραμορφώθηκα. Δεν ξέρω αν θα ξημερώσω».

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη εξέφρασε και την ανάγκη της να μοιραστεί τον πόνο της με τον κόσμο: «Γενικότερα ξέρεις είμαι ένας πολύ θετικός άνθρωπος, αλλά σήμερα ήταν μια άσχημη μέρα, μια δύσκολη μέρα. Νιώθω ότι πέρασε μια βδομάδα σε λιγότερο από 24 ώρες. Κάπου ήθελα να πω κι εγώ τον πόνο μου».

