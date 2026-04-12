Η Δήμητρα Αλεξανδράκη εξέφρασε δημόσια την ενόχλησή της μέσα από ανάρτηση στα social media, αναφερόμενη σε όσα παρατήρησε κατά την παρουσία της σε εκκλησία τη Μεγάλη Παρασκευή.

Όπως ανέφερε, η ίδια και ο σύντροφός της βρέθηκαν στη Μονή Πεντέλης για την περιφορά του Επιταφίου, περιμένοντας μια πιο ήρεμη και κατανυκτική ατμόσφαιρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα περιέγραψε, στον χώρο επικράτησε έντονη κινητικότητα και φασαρία, με πολλούς παρευρισκόμενους να συζητούν, παιδιά να κινούνται έντονα και drones να πετούν, γεγονός που –όπως είπε– δυσκόλεψε την παρακολούθηση της λειτουργίας.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη τόνισε πως τέτοιες εικόνες δεν συνάδουν με τον σεβασμό που απαιτείται στον χώρο της εκκλησίας, σημειώνοντας ότι η προσευχή και η κατάνυξη θα έπρεπε να κυριαρχούν σε τέτοιες στιγμές.

«Ήρθαν εκεί οι περισσότεροι να πουν τα νέα τους. Ανεξέλεχτα πιτσιρίκια, drones να πετάνε από πάνω. Μια οχλαγωγία και δεν μπορούσες να ακούσεις τη Λειτουργία. Κρίμα, απλά λυπάμαι. Αν θέλετε να πείτε τα νέα σας, πηγαίνετε στο καφενείο και όχι στην εκκλησία», είπε μεταξύ άλλων η ίδια.

