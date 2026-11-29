Η Δήμητρα Αλεξανδράκη έκανε μια απρόσμενη εξομολόγηση, μέσα από τα social media, φέρνοντας στο φως της δημοσιότητας μια υπόθεση καταδίωξης που, όπως υποστηρίζει η ίδια, κρατάει χρόνια. Ενώ περιστατικά με stalkers απασχολούν κατά καιρούς πρόσωπα της δημοσιότητας, η δική της αναφορά ξεχωρίζει λόγω της ταυτότητας του ατόμου στο οποίο αναφέρεται.

Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, η γνωστή επιχειρηματίας και influencer αποκάλυψε μέσω Instagram ότι επί μια ολόκληρη δεκαετία δέχεται παρενόχληση και καταδίωξη από την πρώην πεθερά της.

«Άκου να γελάσεις, γιατί είναι για γέλια! Πρώην πεθερά που είναι γιαγιά με ένα τσούρμο εγγόνια… αντί να ασχοληθεί με τα εγγόνια της ακόμα ασχολείται μαζί μου 10 χρόνια μετά αφού σηκώθηκε και έφυγα από αυτή την τοξική / κακοποιητική κατάσταση που ζούσα. Δέκα χρόνια μετά και η αγαπημένη της ασχολία είμαι ακόμα εγώ».

«Πάμε να σου πω να γελάσεις, να γελάσουμε μαζί. Γενικότερα, πολλοί άνθρωποι έχουν stalkers, ανθρώπους που παθαίνουν εμμονές, ψυχώσεις μαζί τους, τους ακολουθούνε. Συνήθως αυτό έχει να κάνει όμως με ερωτικού περιεχομένου.

Πρώην πεθερά έχεις ακούσει να έχει ψύχωση, εμμονή μαζί σου ας πούμε δέκα χρόνια μετά; Δεν είναι πολύ αστείο; Κι όμως όλα συμβαίνουν σε εμένα.

Θα σου δείξω στο επόμενο story. Μιλάμε ήταν από τότε η κατάσταση βέβαια. Ναι, δεν έχω μιλήσει γενικά ποτέ. Εντάξει, είναι μία έτσι λίγο… τρελόγρια. Τι να την κάνεις; Οk, δεν πειράζει, όλα καλά. Ε, γελάω αλλά…».

«Με παρακολουθεί το ξέρω. Κι άλλη φορά μου ‘χει στείλει κι άλλες φορές κατά λάθος μήνυμα που ξέρεις, θέλει να το στείλει σε άλλον και το στέλνει σε μένα. Ε, και χθες το βράδυ γυρνάω. Εντάξει, εγώ τώρα έχω διαλυθεί όλη την εβδομάδα απ’ τη δουλειά μου. Μπήκα να δω ότι έχουν τελειώσει όλα, είναι όλα εντάξει και όπως είμαι και που μπαίνω και στα μηνύματα να δω τη ροή και όλο στο Instagram είναι εντάξει.

Βλέπω μήνυμα δικό της. Να το δεις που ήθελε να το στείλει σε κάποιον άλλον και γράφει, για να καταλάβεις ότι με τι ασχολείται. “Φούσκωσε λέει η β@@@ά”. Τα σχόλια δικά σας. Η γυναίκα εντάξει, ανέκαθεν ήτανε προβληματική. Δεν πειράζει. Χαίρομαι που της δίνω νόημα ακόμα στη ζωή της. Δεν ξέρω τι άλλο να πω παιδιά, πέρα από το μόνο να γελάσω. Καλοί μου».

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