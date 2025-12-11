«Βόμβα» μεγατόνων έριξε η Δήμητρα Αλεξανδράκη στην εκπομπή του Fipster, αποκαλύπτοντας ένα κρυφό ειδύλλιο που ουδείς γνώριζε μέχρι σήμερα.

Απαντώντας στην ερώτηση του Fipster για το ποιον διάσημο Έλληνα έχει κάνει κάτι κρυφά, η ίδια παραδέχτηκε: «Με τον Γιάννη Σπαλιάρα. Υπέκυψα». Με χιούμορ, ενώ πρόσθεσε γελώντας: «Μετά από πολλή πίεση που δέχτηκα η αλήθεια είναι. Είχε μακριά πόδια, πόσο να τρέξω; Με τσάκωσε τελικά».

Δείτε το βίντεο:

Επίσης, στην ίδια εκπομπή, «έσπασε» τη σιωπή της για το λόγο που τσακώθηκε με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και για κάποιο διάστημα σταμάτησαν να μιλάνε. Την περίοδο εκείνη, το μοντέλο δεν σταματούσε να πετάει σπόντες στον επιχειρηματία. Δείτε ΕΔΩ.

