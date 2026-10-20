H Δήμητρα Αλεξανδράκη έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και τον δημοσιογράφο, Αλέξανδρο Ρούτα.

Το πρώην μοντέλο και επιχειρηματίας ρωτήθηκε για την πρόταση ανάρτηση που έκανε στα social media, όπου μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη περίοδο που διανύει και την κατάρρευσή της πριν βγει στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου.

«Ήταν μια άτυχη στιγμή. Αισθάνομαι πολύ άσχημα γι’ αυτό και καλύτερα να μην το συζητήσουμε γιατί είμαστε σε ένα πολύ ωραίο χώρο και όλα θα τα πούμε εν καιρώ. Έδιωξα τους πάντες από γύρω μου γιατί ήταν όλοι ψεύτες, υποκριτές και μόνο με εκμεταλλεύονταν», αρκέστηκε να πει η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Στην πρόσφατη ανάρτησή της, η Δήμητρα Αλεξανδράκη ανέφερε: «Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα δεν είμαι πάρα πολύ καλά. Προσπαθώ να κάνω αυτό το βίντεο αρκετή ώρα τώρα και δεν μπορώ να κρατηθώ. Την Πέμπτη το βράδυ, ξημερώματα προς Παρασκευή ήμουν καλεσμένη στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στη συχνότητα του Open που είναι μια Live εκπομπή.

Την ώρα που πάνε να μου βάλουν μικρόφωνο και να μπω στο πλατό, κατέρρευσα. Αισθανόμουν μια δυσφορία, ένα πράγμα ότι χάνομαι, ζαλιζόμουν, αισθανόμουν ότι η καρδιά μου χτύπαγε δυνατά. Δεν πέρναγα καθόλου καλά το τελευταίο διάστημα. Δεν είμαι ευτυχισμένη με τις επιλογές που έχω κάνει, εγώ φταίω, δεν μου φταίει κανένας άλλος».

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