Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη έκανε μια σπάνια προσωπική εξομολόγηση στο τελευταίο της βίντεο στο YouTube, όπου φιλοξένησε την Κωνσταντίνα Κούτρα.

Εκεί μίλησε ανοιχτά για τις εμπειρίες της με ανθρώπους που επηρέαζαν αρνητικά τη ζωή της, απομακρύνοντάς την από τα όνειρά της και τους στόχους της.

«Στη ζωή μου έχω συχνά βρεθεί σε καταστάσεις όπου οι άλλοι ήθελαν να με τραβήξουν μακριά από αυτό που πραγματικά ήθελα. Και επειδή είμαι πολύ δοτική, πολλές φορές άφηνα τις δικές μου ανάγκες και έβαζα πρώτα τα θέλω των άλλων», εξομολογήθηκε.

Ωστόσο, πλέον η ίδια έχει πάρει μια σαφή απόφαση: «Έφτασα σε ένα σημείο που είπα “τέλος! Από εδώ και πέρα θα κοιτάξω μόνο τα δικά μου θέλω και κανενός άλλου”. Με νύχια και με δόντια έχω φτάσει σε όσα κατάφερα και δεν μετανιώνω για τις επιλογές μου, αλλά πολλές φορές αναρωτιέμαι “Τι άλλο θα μπορούσα να είχα κάνει;” γιατί νιώθω ότι κάτι μου κόβει λίγο. Γενικά είμαι μπετό, αλλά αυτή η συνειδητοποίηση με κάνει πιο δυνατή».

