Η Δήμητρα Αλεξανδράκη μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για τη νέα της σχέση, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», αποκαλύπτοντας ότι είναι ξανά ερωτευμένη περίπου ενάμιση χρόνο μετά τον χωρισμό της.

Το μοντέλο, το οποίο στο παρελθόν είχε μακροχρόνια σχέση που – όπως έχει αποκαλύψει – κατέληξε και σε κρυφό γάμο, φαίνεται να έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή.

Όπως εξομολογήθηκε, η νέα της σχέση, της έχει προσφέρει ισορροπία και χαρά, τονίζοντας πως βιώνει ένα πολύ όμορφο συναίσθημα, ενώ υπογράμμισε ότι ο σύντροφός της είναι εντελώς διαφορετικός χαρακτήρας από την ίδια.

Παράλληλα, ανέφερε ότι εκείνος στάθηκε δίπλα της σε δύσκολες στιγμές, όταν ένιωθε πως δεν είχε στήριγμα, επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά αισθάνεται πως κάποιος τη θέλει γι’ αυτό που πραγματικά είναι.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του συντρόφου της, επιλέγοντας να κρατήσει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

