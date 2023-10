Επέστρεψε στην Ελλάδα η Δήμητρα Αλεξανδράκη μετά την απόφασή της να αποχωρήσει οικειοθελώς από το Ι am celebrity get me out of here του ΣΚΑΪ.

