Ταξίδι αναψυχής στις Μαλδίβες πραγματοποίησε η Δήμητρα Αλεξανδράκη συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, περνώντας μαγικές στιγμές. Μέσα από αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το γνωστό μοντέλο αποκάλυψε πως το ταξίδι αυτό ήταν μια απαραίτητη ανάσα, μετά από μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο γεμάτη επαγγελματικές δυσκολίες στο μαγαζί της και μια σοβαρή δοκιμασία με την υγεία του πατέρα της.

«Αυτό το ταξίδι στις Μαλδίβες το είχα πραγματικά ανάγκη. Δεν ήταν απλώς διακοπές. Ήταν μια βαθιά ανάγκη να ξεκουραστεί το σώμα μου και να ηρεμήσει το μυαλό μου

Είχαν προηγηθεί πολύ δύσκολοι μήνες. Όσα συνέβησαν με το μαγαζί μου, η μεγάλη αγωνία για την σοβαρή κατάσταση της υγείας του μπαμπά μου και η ασταμάτητη δουλειά με είχαν φέρει στα όριά μου. Δεν κοιμόμουν όπως έπρεπε, δεν έτρωγα σωστά και ζούσα συνεχώς σε κατάσταση πίεσης. Το σώμα μου φώναζε ότι είχε κουραστεί αλλά εγώ συνέχιζα να το αγνοώ.

Αυτή η εμπειρία μου έμαθε κάτι πολύ σημαντικό! Η ξεκούραση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη! Όταν το σώμα σου μιλάει, πρέπει να το ακούς πριν αναγκαστεί να σταματήσει εκείνο!

Ευτυχώς υπάρχει ένας άνθρωπος δίπλα μου που το έβλεπε. Το αγόρι μου έβλεπε καθημερινά πόσο είχα πιεστεί και μου έκανε ίσως το πιο πολύτιμο δώρο που θα μπορούσε να μου κάνει. Ένα ταξίδι που τελικά δεν μου πρόσφερε μόνο όμορφες εικόνες αλλά μου θύμισε πως είναι να αναπνεύσεις πραγματικά!

Γύρισα από έναν μικρό παράδεισο, αλλά το μεγαλύτερο δώρο που έφερα μαζί μου δεν είναι οι φωτογραφίες ούτε οι αναμνήσεις. Ήταν η υπενθύμιση ότι για να μπορείς να συνεχίζεις να παλεύεις, να δημιουργείς και να είσαι δυνατός για τους ανθρώπους που αγαπάς, πρέπει πρώτα να φροντίζεις τον εαυτό σου».

Η έκπληξη που της είχε ετοιμάσει ο σύντροφός της

Στα βίντεο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, η Δήμητρα Αλεξανδράκη έδειξε τη στιγμή που αντίκρισε την παραλία διαμορφωμένη ειδικά για εκείνη, με μια μεγάλη επιγραφή που έγραφε «Happy Birthday my love Dimka». Η ίδια δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή της, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της ξεχωριστής αυτής βραδιάς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Δήμητρα Αλεξανδράκη (@dimitraalexandraki1)

Η ίδια θέλησε να συνοδεύσει την ανάρτησή της με έναν προσωπικό απολογισμό για τη νέα χρονιά της ζωής της, γράφοντας: «Κεφάλαιο 36. Περισσότερη γαλήνη. Περισσότερος σκοπός. Περισσότερη ευγνωμοσύνη. Ευχαριστώ για κάθε μάθημα, κάθε ευλογία και κάθε νέα αρχή. Στην υγειά των νέων ονείρων και των αξέχαστων αναμνήσεων».

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