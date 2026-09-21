Η Δήμητρα Αλεξανδράκη περιέγραψε ένα περιστατικό που, όπως καταγγέλλει, σημειώθηκε έξω από το κατάστημα με νυφικά που διατηρεί.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε story που δημοσίευσε στο Instagram, το μοντέλο βρισκόταν έξω από το μαγαζί της, όταν μια ομάδα νεαρών φέρεται να πέταξε γυάλινα μπουκάλια. Από τα σπασμένα γυαλιά, όπως υποστηρίζει, εκτοξεύτηκαν θραύσματα, τόσο προς την ίδια, όσο και προς τη βιτρίνα του καταστήματος.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη αποκάλυψε ακόμη πως, μετά το περιστατικό, επικοινώνησε με την αστυνομία, προκειμένου να καταγραφεί επίσημα το συμβάν.

Παράλληλα, ανέφερε πως έχει καταγράψει σε βίντεο τα πρόσωπα των νεαρών και πως σκοπεύει να αναζητήσει τους γονείς τους και να κινηθεί νομικά.

«Και εκεί που τελειώνω επιστρέφω στο μαγαζί που έχω να κάνω ακόμα μια συνέντευξη πιο αργά μέσω video call…επειδή είναι μακριά η συγκεκριμένη κοπέλα…είμαι έξω από το μαγαζί μου, κάθομαι εκείνη τη στιγμή, όπου είναι μέσα στο εμπορικό κάτι κ… που δεν έχουν λόγο ύπαρξης αυτά τα ξεφτιλισμένα κ…, όπου πετάνε μπουκάλια γυάλινα, σπάνε, φεύγουνε θραύσματα σε μένα και στην βιτρίνα του μαγαζιού μου. Φυσικά κλείνω το τηλέφωνο, τους έχω όλους βίντεο τις φάτσες τους. Κάλεσα την αστυνομία, έγινε καταγραφή περιστατικού, φυσικά φύγανε… Αλλά δεν θα σταματήσω μέχρι να βρω τους γονείς σας. Δεν θα σας αφήσω σε ησυχία. Γιατί αν δεν υπάρξει τιμωρία θα συνεχίσει αυτή η ασυδοσία», δήλωσε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Η ίδια εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένη από όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν και ξεκαθάρισε πως προτίθεται να προχωρήσει τις σχετικές διαδικασίες, αναζητώντας τους υπεύθυνους για την επίθεση που κατήγγειλε.

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