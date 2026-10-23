Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Δήμητρα Αλεξανδράκη μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» το βράδυ της Πέμπτης (22/10).

Με αφορμή σχετικό θέμα που προβλήθηκε στον αέρα, το γνωστό μοντέλο αναφέρθηκε για πρώτη φορά σε ένα συμβάν από την παιδική της ηλικία, όταν ήταν 8 με 9 ετών. Η ίδια περιέγραψε μια εμπειρία που είχε στη σχολή πολεμικών τεχνών όπου πήγαινε, αποκαλύπτοντας πως η στάση του τότε προπονητή της την έκανε να νιώσει τόσο έντονη αμηχανία και ενόχληση, ώστε να πάρει την απόφαση να μην ξαναπατήσει το πόδι της εκεί, παρότι δεν υπήρξε σωματική επαφή.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, όταν ενημέρωσε τους γονείς της για όσα είχαν συμβεί, ο πατέρας της αντέδρασε έντονα και αναζήτησε τον προπονητή προκειμένου να ζητήσει εξηγήσεις.

Όσα αποκάλυψε η Δήμητρα Αλεξανδράκη

«Όσο άκουγα τώρα τη μητέρα του κοριτσιού που μιλούσε, μου ξύπνησαν και άλλες μνήμες. Έκανα πολεμικές τέχνες από πολύ μικρή… Συνέβη ένα περιστατικό, κάπως είχα έναν τραυματισμό και ο προπονητής μου με πήρε και με πήγε στον από πάνω όροφο και μου κατέβασε, για να δει τον τραυματισμό, το παντελονάκι μαζί με το εσώρουχό μου μέχρι τα γόνατα. Δε με ακούμπησε ποτέ, αλλά αισθάνθηκα πολύ άβολα. Ήμουν 8-9 ετών. Πήγα σπίτι και λέω δεν ξαναπάω ποτέ εκεί πέρα. Δεν θέλω να ξαναπάω ποτέ εκεί πέρα. Και με ρωτάει η μητέρα μου γιατί και τι συνέβη. Και λέω έγινε αυτό κι αυτό. Φυσικά, ο μπαμπάς μου ενημερώθηκε. Θυμόμουν ότι είχε κατέβει ο μπαμπάς μου κάτω στο χωριό, εκεί στο Μεγάλο Πεύκο και ότι είχε γίνει ένας χαμός. Αλλά θυμάμαι ότι με πήρε και εμένα και θυμάμαι τότε τον προπονητή μου να δείχνει και να λέει “να, έτσι σε έκανα” και έτρεμαν τα χέρια του και μου ήρθε αυτή η λεπτομέρεια αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σοκαριστικό όταν συμβαίνει αυτό. Είναι η πρώτη φορά που το λέω αυτό δημόσια.

Είχαμε κατέβει κάτω και τον έψαχνε και με είχε μπροστά και εμένα και να λέει “δεν της έκανα τίποτα”, αλλά όντως δε με άγγιξε. Αλλά με είχε κατεβάσει μέχρι τα γόνατα και το εσώρουχο και με γύρναγε γύρω γύρω και με κοίταζε και έκανε μάλιστα και έτρεμαν τα χέρια του. Και έλεγε “της κατέβασα το παντελονάκι να δω το χτύπημα”».

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Αξίζει να σημειωθεί πως η Δήμητρα Αλεξανδράκη επρόκειτο να βρεθεί καλεσμένη στην εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» αρκετές ημέρες νωρίτερα, ωστόσο η προγραμματισμένη εμφάνισή της δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς η ίδια είχε ένα ξαφνικό επεισόδιο λιποθυμίας.

govastiletto.gr -Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Έδιωξα τους πάντες από δίπλα μου γιατί ήταν όλοι ψεύτες και υποκριτές»