Η Δήμητρα Αλεξανδράκη μίλησε ανοιχτά στην εκπομπή «Αυτοψία» για τις δύσκολες περιόδους της ζωής της, περιγράφοντας τον εθισμό της στο αλκοόλ όταν εργαζόταν από πολύ νεαρή ηλικία στη νυχτερινή ζωή.

Όπως ανέφερε, ξεκίνησε να δουλεύει ακόμη ανήλικη σε νυχτερινά μαγαζιά, όπου το περιβάλλον και οι συνθήκες την έφεραν αντιμέτωπη με καταστάσεις που την επηρέασαν έντονα.

Περιέγραψε επίσης, ότι είχε δει ανθρώπους να αλλάζουν συμπεριφορά τη νύχτα και πως αυτό την είχε τρομάξει, αλλά και προβληματίσει βαθιά για τον τρόπο ζωής γύρω της.

Η ίδια εξομολογήθηκε πως εκείνη την περίοδο βρέθηκε σε φάση εξάρτησης από το αλκοόλ, κάτι που, όπως είπε, την επηρέασε σημαντικά μέχρι να καταφέρει να απομακρυνθεί και να αλλάξει πορεία.

Παράλληλα, αποκάλυψε ένα σοκαριστικό περιστατικό, λέγοντας ότι κάποια στιγμή ήπιε κατά λάθος από μπουκάλι που πίστευε ότι περιείχε νερό, το οποίο όμως περιείχε ναρκωτική ουσία τύπου MDMA, γεγονός που την αιφνιδίασε και την τρόμαξε.

Στην εξομολόγησή της, υπογράμμισε πως οι εμπειρίες αυτές τη σημάδεψαν, αλλά ταυτόχρονα τη βοήθησαν να καταλάβει πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να παρασυρθεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον και πόσο σημαντικό είναι να βρει διέξοδο και ισορροπία.

