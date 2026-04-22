Με ένα “εκρηκτικό” βίντεο στο YouTube, η Δήμητρα Αλεξανδράκη έσπασε τη σιωπή της, εξαπολύοντας επίθεση σε γνωστό δημοσιογράφο και παρουσιαστή του ΣΚΑΪ. Αν και η ίδια επιλέγει συνήθως να μην απαντά στις προκλήσεις, αυτή τη φορά ξεκαθάρισε πως ξεπεράστηκαν τα όρια, νιώθοντας την ανάγκη να βάλει τα πράγματα στη θέση τους δημόσια.

«Έχω μάθει όταν με χτυπάνε να μην χτυπάω πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: «Αυτή τη φορά θέλω να πω απλά τη γνώμη μου. Γνωστός παρουσιαστής που έπαιξε ξύλο στη Νάξο, που ανακοίνωσε κιόλας ότι θα κλείσει τα social media. Αντίο στο καλό να πας και δεν θα λείψεις σε κανέναν. Θεωρώ ότι τέτοιοι άνθρωποι δεν θα πρέπει να υπάρχουν στην τηλεόραση», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη περιέγραψε εμπειρίες από τηλεοπτική τους συνύπαρξη, κάνοντας λόγο για άβολες στιγμές σε live εκπομπή, ειρωνεία και δύσκολη αντιμετώπιση απέναντί της. Όπως υποστήριξε, δεν είχε τον απαραίτητο τηλεοπτικό εξοπλισμό τη στιγμή της σύνδεσης, ενώ το κλίμα που συνάντησε την έφερε σε έντονη αμηχανία.

Όπως ανέφερε: «Για εμένα ο συγκεκριμένος παρουσιαστής είναι ασέβαστος και για αυτό τον λόγο δεν θα έπρεπε να υπάρχει στον χώρο. Πριν κάποια χρόνια, όταν ήταν στην εκπομπή της Ελεονώρα Μελέτη, με είχαν βγάλει με live αλλά δεν είχα ούτε μόνιτορ, ούτε τίποτα απέναντί μου. Όταν τελικά βγήκα, με ειρωνευόντουσαν, γέλαγαν και με έφεραν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Προσπαθούσαν να μου κάνουν κουβέντες τις οποίες δεν θέλω να τις κάνω. Κλείνοντας, επειδή είχα αισθανθεί άσχημα, άνοιξα τα social media και είδα πολλά μηνύματα να βρίζουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, άρα δεν ήμουν τρελή. Πήρα τον αρχισυντάκτη της εκπομπής και του ζήτησα να μην με ξαναπάρουν ποτέ. Του έχω ρίξει άκυρο σε εκπομπές που βρίσκεται, πάνω από δέκα φορές. Όσοι δεν με σέβονται, δεν τους μιλάω».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε παλαιότερη επικοινωνία τους, με την ίδια ωστόσο να απορρίπτει επανειλημμένα προτάσεις να εμφανιστεί στην ίδια εκπομπή: «Του είπα ότι αν ήθελε να μου ζητήσει συγγνώμη, θα το έκανε εκείνη τη στιγμή και όχι μετά από πέντε μήνες».

