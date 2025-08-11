Η Δήμητρα Αλεξανδράκη ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους στο ταξίδι γενεθλίων που διοργάνωσε η Ιωάννα Τούνη στην Ίμπιζα.

Η γνωστή Influencer και η παρέα της περνούν όμορφες στιγμές, γιορτάζοντας τα 32α γενέθλιά της.

Μάλιστα, η Δήμητρα Αλεξανδράκη θέλησε να εκφράσει δημόσια την αγάπη της για την Ιωάννα Τούνη, γράφοντας στα social media: «Πόσο αγάπη σου έχω… Δεν έχω γνωρίσει καλύτερο άνθρωπο σε όλο τον πλανήτη. Σ’ αγαπάω, J μου».

Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε και ένα πιο χιουμοριστικό βίντεο με την Δήμητρα Αλεξανδράκη, με το γνωστό μοντέλο να αναφέρει στα social media: «Τρώω τα λεφτά σου και είμαι ευτυχισμένη».

«Δεν μπορεί να το είπες!» απάντησε η γνωστή Influencer, η οποία έχει πληρώσει διαμονή και αεροπορικά σε όλους τους φίλους της.