Η Δήμητρα Αλεξανδράκη προχώρησε σε νέα ενημέρωση μέσω των social media ανήμερα του Πάσχα, αναφερόμενη σε ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε με φλεγμονή στην περιοχή κάτω από το μάτι.

Όπως εξήγησε σε stories που δημοσίευσε, εμφανίστηκε έντονο πρήξιμο και ερεθισμός, γεγονός που την οδήγησε στον γιατρό και την κράτησε μακριά από οικογενειακές υποχρεώσεις τις γιορτινές ημέρες.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη διευκρίνισε αργότερα, απαντώντας και σε σχόλια που δέχτηκε, ότι η φλεγμονή προκλήθηκε αρχικά από έγκαυμα κατά τη διάρκεια αποτρίχωσης με ζεστό κερί, ενώ η χρήση μεγάλης ποσότητας αναπλαστικής κρέμας επιβάρυνε την ευαίσθητη περιοχή.

Παρά την ταλαιπωρία, ευχήθηκε στους διαδικτυακούς της φίλους να έχουν υγεία και να περνούν τις γιορτές με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Govastiletto.gr – Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Δεν μπορούσα να ακούσω τη λειτουργία» – Η έντονη αντίδρασή της για τον Επιτάφιο