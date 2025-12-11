Τις στιγμές αγωνίας που έζησε κατά τη διάρκεια μιας αστυνομικής καταδίωξης στο βουνό περιέγραψε η Δήμητρα Αλεξανδράκη στις κάμερες, το βράδυ της Τετάρτης. Το μοντέλο και influencer εξήγησε πως ο λόγος που δεν ακινητοποίησε αμέσως το όχημά της στο σήμα των αρχών ήταν ο φόβος της, καθώς ήθελε πρώτα να βεβαιωθεί για την ταυτότητα των αστυνομικών πριν σταματήσει σε ερημική τοποθεσία.

«Δεν φοβήθηκα για τη δική μου ζωή, φοβήθηκα για τη ζωή του παιδιού που είχα μαζί μου. Ο Argy είναι 20 χρονών, οι γονείς του μου τον έχουν εμπιστευτεί, τον φιλοξενώ και δουλεύει σε εμένα. Δεν ένιωσα κανέναν τρόμο για αυτό και ενέργησα πολύ γρήγορα», είπε αρχικά η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

«Σταμάτησα, έβγαλα το κεφάλι μου από το παράθυρο και τους είπα να μου δώσουν χρόνο να ταυτοποιήσω την πινακίδα τους για να σιγουρευτώ ότι είστε αστυνομικοί. Ούτε ανέπτυξα ταχύτητα ούτε τίποτα. Το μόνο που έκανα ήταν να μην τον αφήσω να με προσπεράσει, γιατί μπαίνοντας μπροστά μου δεν ξέρω τι θα μπορούσε να κάνει», συμπλήρωσε ολοκληρώνοντας η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το Happy Day:

Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες ημέρες, η Δήμητρα Αλεξανδράκη είχε μια περιπέτεια με την αστυνομία όταν λόγω μπλόκων στην εθνική οδό, η γνωστή influencer ακολούθησε διαφορετική διαδρομή, ενώ στη μέση του δρόμου ένα πολιτικό αυτοκίνητο άναψε φάρο και της έκανε σήμα να σταματήσει.

