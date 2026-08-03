Το ταξίδι της στις εξωτικές Μαλδίβες συζητήθηκε όσο λίγα, με τη Δήμητρα Αλεξανδράκη να μοιράζεται μέσα από τα social media εντυπωσιακές εικόνες από τον επίγειο παράδεισο όπου γιόρτασε τα γενέθλιά της, μαζί με τον σύντροφό της.

Λίγες ημέρες μετά την επιστροφή της, η ίδια αποφάσισε να απαντήσει σε μια από τις πιο συχνές ερωτήσεις που δέχτηκε από τους διαδικτυακούς φίλους της: πόσο κόστισε τελικά αυτό το πολυτελές ταξίδι.

Μέσα από βίντεο που ανέβασε στα social media, η Δήμητρα Αλεξανδράκη αποκάλυψε ότι το συνολικό κόστος για την παραμονή και τα αεροπορικά εισιτήρια ήταν χαμηλότερο απ’ όσο φαντάζονταν οι περισσότεροι.

«Παιδιά, επειδή με ρωτάτε όλοι πόσο κόστισε αυτό το ταξίδι, θα σας πω ότι συνολικά όλα ήταν κάτω από τις 10.000 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι στην τιμή περιλαμβάνονταν τόσο οι πτήσεις, όσο και η διαμονή στο πολυτελές resort.

«Υπήρχαν και πιο οικονομικές επιλογές, σε σχέση με αυτή που επιλέξαμε, το Antara, που είναι ένα υπέρ, υπέρ. Τα έχει όλα, πέντε διαφορετικά εστιατόρια, international κουζίνα, japanese, ινδική, ιταλική. Θέλαμε να έχουμε τις επιλογές, γιατί σε κάποια άλλα ήταν επίσης περιορισμένο αυτό. Επέλεξα επίσης τη βίλα με το πάνω από τη θάλασσα και το πώς ήταν… Σαν budget, ειδικά για τις παροχές, και για όλα, γιατί ήταν υπερλούξ όλη κατάσταση. Επτά μέρες, το πήγαινε-έλα, φαγητά, είχαμε κλείσει πρωινό και βραδινό. Μου είχε κανονίσει το agency από εδώ, δώρο το underwater, για τα γενέθλιά μου. Τους το είχε παζαρέψει και δεν πληρώσαμε, γιατί αυτό είναι Michelin και είσαι μέσα στον ωκεανό και περνάει ο καρχαρίας την ώρα που τρως. Συνολικά όλα ήταν κάτω από 15.000 ευρώ. Ούτε 15.000 ευρώ δεν βγήκαν. Αεροπορικά, διαμονή, φαγητά, π;eρα-δώθε, όλα ήταν κάτω από 15.000 ευρώ. Ήταν ένα μέρος που το επιλέξαμε γιατί είχε το εξτρά του. Αλλά υπάρχουν και νησάκια που έχουν τη μισή τιμή» αποκάλυψε η γνωστή Influencer.

Παράλληλα, η Δήμητρα Αλεξανδράκη σημείωσε ότι το ποσό προέκυψε «Λόγω των γενεθλίων μου, επειδή είχε κανονίσει ολόκληρη υπερπαραγωγή το αγόρι μου. Αλλιώς θα ήταν κάτω από 10.000 ευρώ».

Ακόμη, η Δήμητρα Αλεξανδράκη τόνισε ότι με σωστή έρευνα και έγκαιρο προγραμματισμό μπορεί κανείς να βρει αρκετά καλές προσφορές ακόμη και για έναν τόσο δημοφιλή και ακριβό προορισμό, ενώ δεν έκρυψε πως το ταξίδι αυτό ήταν ένα δώρο που είχε πραγματικά ανάγκη μετά από μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο στη ζωή της.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη είχε περιγράψει τις Μαλδίβες ως ένα ταξίδι που της χάρισε ηρεμία και την έκανε να νιώσει πως «δεν της λείπει απολύτως τίποτα», ενώ είχε ευχαριστήσει δημόσια τον σύντροφό της για την έκπληξη που της ετοίμασε με αφορμή τα γενέθλιά της.

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