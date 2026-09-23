Η Δήμητρα Γαλάνη την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη στην εκπομπή «Στούντιο στις 3», εκφράζοντας παράλληλα την έντονη ενόχλησή της για όσα ακολούθησαν τον θάνατό του. Η σπουδαία ερμηνεύτρια ζήτησε να σταματήσει ο θόρυβος γύρω από την υπόθεση, ώστε οι άνθρωποι που τον αγάπησαν να μπορέσουν να τον πενθήσουν με αξιοπρέπεια.

«O Γιώργος ήταν ένα παιδί, ήταν ένα υπέροχο μαγκάκι. Δεν ξέρω να βρω άλλη λέξη. Είχε μια αυθεντικότητα, καθαρότητα. Πατούσε στη γη, δεν είχε χάσει ούτε τη ρίζα του, δεν είχε ψωνιστεί», είπε αρχικά η Δήμητρα Γαλάνη.

Η ίδια δεν έκρυψε τη θλίψη της για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, υπογραμμίζοντας πως όσα συνέβησαν δεν άξιζαν στον καλλιτέχνη και στον άνθρωπο που εκείνη γνώρισε. «Είναι κρίμα, πολύ κρίμα αυτό που έγινε. Δεν του άξιζε. Αυτό όμως το οποίο δεν του αξίζει με τίποτα, είναι όλος αυτός ο θόρυβος ρε παιδιά, έλεος».

Συνεχίζοντας, η Δήμητρα Γαλάνη άσκησε αυστηρή κριτική στη δημόσια διαχείριση της υπόθεσης. Ζήτησε να αποδοθούν ευθύνες στους ανθρώπους που ενδεχομένως εμπλέκονται, αλλά και να σταματήσει, όπως είπε, το «ανθρωποφαγικό» κλίμα.

«Πρέπει να ασχοληθούν με άλλο αντικείμενο. Ας αφήσουν τον κόσμο να τον πενθήσει. Ας αφήσει εμάς που τον αγαπήσαμε, να πάμε να του αφήσουμε ένα λουλουδάκι. Όλο αυτό που συμβαίνει έχει κάτι ανθρωποφαγικό. Πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους όλοι. Πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί που φταίνε και να συμμαζευτεί όλο αυτό το σούργελο που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με όλους αυτούς τους τύπους».

Η σχέση εκτίμησης ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες είχε φανεί δημόσια αρκετές φορές. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία του να συνεργαστεί με τη Δήμητρα Γαλάνη, είτε στο στούντιο είτε πάνω στη σκηνή. Οι δυο τους είχαν εμφανιστεί μαζί και σε επεισόδιο της σειράς «Υπέροχα Πλάσματα», αποδεικνύοντας ότι η διαφορετική μουσική τους ταυτότητα δεν αποτελούσε εμπόδιο για μια ουσιαστική καλλιτεχνική συνάντηση.

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