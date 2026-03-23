Η Δήμητρα Κατσαφάδου παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές», η οποία προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής 22 Μαρτίου.

Η επιτυχημένη επιχειρηματίας μίλησε ανοιχτά για το bullying που δέχθηκε ως παιδί από τους συμμαθητές της στο σχολείο, καθώς διάβαζε πολύ και τη φώναζαν «φυτό».

Η Δήμητρα Κατσαφάδου αποκάλυψε ότι τα παιδικά της χρόνια ήταν αρκετά σκληρά, καθώς αισθανόταν πως έπρεπε να είναι συνέχεια πρώτη για να μην απογοητεύσει την οικογένειά της. Μεγαλώνοντας, όμως, κατάφερε να κάνει πολλά από τα όνειρά της πραγματικότητα, όμως οι δυσκολίες παραμένουν, καθώς πολλές φορές περνά καταθλιπτικές περιόδους και κρίσεις άγχους.

«Στο σχολείο ήταν αυστηρά και σκληρά πολύ. Bullying πολύ. Έφαγα bullying γιατί διάβαζα πολύ, όλη νύχτα, και με έλεγαν φυτό, δεν με έκαναν παρέα οι αντάρτες του σχολείου, ήμουν πάντα στην απέξω. Ήμουν η πρώτη των πρώτων γιατί αν δεν ήμουν, “μαύρο φίδι που με έφαγε”. Η μαμά κράτησε τη σημαία της ηθικής στην οικογένεια, αλλά έβαζε πάντα πολύ ψηλά τον πήχη. Μια φορά ισοφάρισα με μια συμμαθήτριά μου και δεν μου είπε μπράβο. Έβαζε συνέχεια όλο και πιο ψηλά τον πήχη. Τα ήθη και τα έθιμα της Μάνης επιβάλλουν αυτές τις συμπεριφορές και τις πρωτιές», είπε αρχικά η Δήμητρα Κατσαφάδου.

Και πρόσθεσε: «Δεν θα άλλαζα με τίποτα τη διαπαιδαγώγηση της μητέρας μου. Ήθελα να γίνω φιλόλογος, αλλά τελευταία στιγμή άλλαξα γιατί το ήθελε το πατέρας μου που ήταν γιατρός. Έπρεπε να του κάνω το χατίρι. Δεν πέταξαν από χαρά οι γονείς μου, γιατί δεν πέρασα τον πρώτο στόχο. Δεν πέρασα για πολύ λίγο στην Ιατρική Αλεξανδρούπολης και πέρασα στο Χημικό».

Σε άλλο σημείο, η επιχειρηματίας αποκάλυψε πως κατάφερε να ανοίξει την επιχείρησή της: «Στο Μενίδι ξεκίνησαν όλα. Έφτασα στην άκρη του γκρεμού. Ήμουν πολύ μόνη. Εκεί ξεκίνησα τις κρέμες για τις γυναίκες στόμα με στόμα. Μια κυρία μου παρήγγειλε πάρα πολλά κι έβγαλα χρήματα. Εγώ τις πήγαινα στα σπίτια. Αργότερα νοίκιασα κατάστημα στην Αγία Παρασκευή. Εγώ πάω για την υστεροφημία, όχι για τα λεφτά».

Η Δήμητρα Κατσαφάδου επισήμανε επιπλέον: «Έχω περάσει καταθλιπτικές περιόδους, κρίσεις άγχους. Έχω πάρει αντικαταθλιπτική αγωγή στο παρελθόν».

Η πρώτη φορά που πυροδοτήθηκε η κατάσταση αυτή ήταν όταν έχασε έναν αδελφικό της φίλο, ενώ η δεύτερη φορά ήταν όταν ήρθε αντιμέτωπη με ένα μικρό κορίτσι που έπασχε από καρκίνο.

