Σε κλίμα έντονης συγκίνησης, η Δήμητρα Κατσαφάδου τιμήθηκε για το κοινωνικό της έργο στον τομέα της υγείας και τη συμβολή της στη δημιουργία νέου νοσοκομείου.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η γνωστή επιχειρηματίας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη διακριθείσα προσφορά της, ενώ αναφέρθηκε και σε προσωπικές μνήμες. Μεταξύ άλλων, μίλησε για την αγαπημένη της γιαγιά, αλλά και για τον αείμνηστο Γιώργο Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας τον ισχυρό πνευματικό τους δεσμό, καθώς μοιράζονταν τον ίδιο πνευματικό πατέρα και μια βαθιά θρησκευτική πίστη.

«Νιώθω περηφάνια, ευγνωμοσύνη… Νιώθω ότι κάτι έχω καταφέρει σε αυτή τη ζωή. Νιώθω ότι με όλα αυτά που προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο μπορεί να λεγόμαστε άνθρωποι τελικά. Εκεί ψηλά νομίζω ότι κάνω περήφανους τη γιαγιά μου, το Γιώργο μου που ήταν σαν αδερφός μου. Τώρα θα με κάνετε να κλάψω εδώ πέρα για την γιαγιά μου, γιατί το «Μαρία» είναι το δεύτερό μου όνομα που λατρεύω λίγο πιο πολύ. Μεγάλωσα με αυτή τη γυναίκα και νομίζω ότι πίσω από όλα αυτά που έχω καταφέρει είναι η δεύτερη μητέρα μου. Τη λατρεύω! Εύχομαι να με βλέπει» ανέφερε αρχικά η Δήμητρα Κατσαφάδου.

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο μιας νέας σχέσης, η ίδια απάντησε: «Πιστεύω ότι όλα είναι θέμα του Θεού, του Μεγάλου εκεί ψηλά και πιστεύω ότι έχει έρθει και εμένα η ώρα μου. Εγώ τώρα αυτή την περίοδο δεν είμαι ερωτευμένη. Αλλά ξέρεις, πολλές φορές, όπως όταν αισθανόμουν ότι θα φτιάξω την εταιρεία, ότι κάτι καλό έρχεται. Νομίζω ότι όταν καθαρίσεις ενεργειακά από οτιδήποτε σε σπιλώνει, σε βαραίνει. Δεν μιλάω μόνο για το ερωτικό περιβάλλον. Γενικότερα μιλάω. Ότι τελικά πας στο στόχο σου».

«Μεγάλη αδυναμία ο Γιώργος Μαζωνάκης, μεγάλη απώλεια, μεγάλη αγάπη, μεγάλη πίστη ο Γιώργος στον Θεό. Είχαμε τον ίδιο πνευματικό πατέρα στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου, τον πατέρα Νυμφώνα. Τον έχω δει σε πλήρη κατάνυξη, με χαμηλά τα μάτια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την εικόνα. Είμαι βέβαιη ότι ο Γιώργος με αυτή την πίστη, τη δοτικότητα και το ακέραιο του χαρακτήρα του ότι είναι κοντά στον Χριστό μας» απάντησε η Δήμητρα Κατσαφάδου για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

govastiletto.gr -Δήμητρα Κατσαφάδου: Η στήριξη στους πληγέντες των πυρκαγιών