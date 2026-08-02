Την έμπρακτη στήριξή της προς τους ανθρώπους που δοκιμάζονται από τις μεγάλες πυρκαγιές, εξέφρασε η Δήμητρα Κατσαφάδου, προχωρώντας σε μια νέα πρωτοβουλία αλληλεγγύης.

Μέσα από ανάρτηση που δημοσίευσε στα social media το Σάββατο 1 Αυγούστου, η γνωστή επιχειρηματίας γνωστοποίησε πως θα προσφέρει δωρεάν αναπλαστικές κρέμες, αλλά και κάθε άλλη βοήθεια που μπορεί να φανεί χρήσιμη σε όσους επλήγησαν από τις φωτιές.

Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να σταθεί στο πλευρό των πυρόπληκτων, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για πολλές περιοχές της χώρας.

Στο μήνυμά της ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς ζούμε τις φωτιές και φέτος το καλοκαίρι. Είμαι στη διάθεσή σας για δωρεάν αναπλαστικές κρέμες και οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε».

Govastiletto.gr – Δήμητρα Κατσαφάδου: «Έφαγα πολύ bullying, με έλεγαν φυτό και δεν με έκαναν παρέα»