Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η La Vie en Rose επιστρέφει δυναμικά με μια σημαντική πράξη κοινωνικής προσφοράς.

Η Δήμητρα Κατσαφάδου μαζί με τα αδέλφια της, Νικόλα και Κυριάκο Μαλακοδήμο, δώρισαν στο Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας «Αγία Όλγα» ένα υπερσύγχρονο ρομποτικό μηχάνημα επεμβατικής ακτινολογίας – ένα από τα μόλις τρία του είδους του σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 7/11 και στη μεγάλη στιγμή παρευρέθηκαν ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους, καθώς και οι εκπρόσωποι της La Vie en Rose, τους οποίους υποδέχτηκε θερμά ο Διοικητής του νοσοκομείου Χρήστος Τσάμης.

Η Δήμητρα Κατσαφάδου δήλωσε: «Είναι το καλύτερο που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, αυτό που ο κύριος Άδωνις Γεωργιάδης μας πρότεινε και τον ευχαριστώ από καρδιάς. Δεν τον χωράει ο κόσμος τον άνθρωπο που δεν δίνει. Αλλά είναι και κάτι ακόμα πιο βαθύ.

Όλη αυτή η αγάπη προς το συνάνθρωπο που έχω μέσα μου δεν είναι απλά αγάπη, είναι μια λατρεία μεταμφιεσμένη σε πόνο και γίνεται φροντίδα ώστε να σώσω μέσα μου αυτό το μικρό παιδί που όλοι έχουμε και οφείλουμε να το διασώσουμε».

Πηγή φωτογραφιών: NDP Photo Agency

