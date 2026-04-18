Δήμητρα Κούστα: Απέκτησε το συλλεκτικό ρολόι Cartier Crash του Elton John – Ζαλίζει η τιμή του!

Η Δήμητρα Κούστα είναι γνωστή για την αγάπη της στα ακριβά ρούχα και αξεσουάρ, καθώς μόνο μια ματιά στη ντουλάπα της είναι αρκετή για να καταλάβει και ο πιο αδαής της μόδας ότι τα κομμάτια που επιλέγει είναι haute couture και πάνω.

Από τη λατρεία της αυτή για τα επώνυμα brands και τους διάσημους Οίκους δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν και τα κοσμήματα, με τον Οίκο Dior, τα Rolex και τα Cartier να είναι τα αγαπημένα της.

Μάλιστα, η Δήμητρα Κούστα έχει μια αξιοσημείωτη συλλογή ρολογιών, που εμπλουτίστηκε πρόσφατα με ένα συλλεκτικό κομμάτι Cartier, που ανήκε στον Elton John και δημοπρατήθηκε μαζί με πολλά συλλεκτικά αντικείμενα του τραγουδιστή. Όσο για την τιμή του; Ζαλίζει!

Ο Elton John είναι φίλος της οικογένειας Κούστα και μάλιστα είχε δώσει το «παρών» στη βάφτιση του γιου της Δήμητρας Κούστα και του συζύγου της, εφοπλιστή Γιάννη Κούστα στην Ιταλία, όπου τραγούδησαν μαζί με τη νονά, Άννα Βίσση στο πάρτι.

Βλέποντας το ρολόι Cartier Crash να κοσμεί τον καρπό της, είναι αμέσως κατανοητό ότι η Δήμητρα Κούστα δεν άργησε να το αποκτήσει, αφού ο Elton John μαζί με τον σύζυγο και μάνατζέρ του, David Furnish δημοπράτησαν το 2024 μια θαυμαστή συλλογή 900 έργων τέχνης και πολύτιμων αντικειμένων που στόλιζαν την έπαυλή τους στην Ατλάντα.

Ανάμεσα στα σερβίτσια Versace και σε μοναδικά έργα Τέχνης, εμφανίστηκε στη δημοπρασία του Οίκου Christie’s στη Νέα Υόρκη εν έτει 2025 το συλλεκτικό ρολόι Cartier Crash από χρυσό 18Κ, που ξεχωρίζει για το ασύμμετο σχήμα του, που μοιάζει χτυπημένο.

Αυτό το ρολόι αγοράστηκε το 1991 από τον Elton John και η τιμή του στη δημοπρασία προσδιορίστηκε στα €65.000-€92.000. Τελικά, πωλήθηκε σχεδόν 4 φορές πάνω από το low estimate, ήτοι 277.200 δολάρια (περίπου €255.000-€260.000).

Η Δήμητρα Κούστα πλέον το φοράει στο χέρι της, ένα κομμάτι σπάνιο, που την βλέπουμε να το συνδυάζει με casual αλλά και πιο glam looks, ποντάροντας στη διαχρονική αξία του στο χρηματιστήριο της μόδας, που το καθιστά εύκολα «κειμήλιο» και ένα από τα πιο hot συλλεκτικά ρολόγια αυτή τη στιγμή.

