Το βράδυ της Τετάρτης 3 Ιουνίου, η εντυπωσιακή έπαυλη του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα στη Βουλιαγμένη μετατράπηκε στο απόλυτο σημείο συνάντησης της εγχώριας και διεθνούς ελίτ, με αφορμή το λαμπερό πάρτι της ναυτιλιακής του εταιρείας. Ανάμεσα σε ισχυρά ονόματα του επιχειρηματικού κόσμου, προσωπικότητες του jet set και υψηλούς προσκεκλημένους, η οικοδέσποινα της βραδιάς, Δήμητρα Κούστα, ήταν εκείνη που έκλεψε ολοκληρωτικά τις εντυπώσεις, εμφανώς πιο κούκλα και ανανεωμένη από ποτέ.

Η σύζυγος του ισχυρού άνδρα της Danaos Corporation παρέδωσε μαθήματα σύγχρονης κομψότητας, επιλέγοντας ένα καθηλωτικό total black look που ισορροπούσε απόλυτα ανάμεσα στο δυναμισμό και τον αισθησιασμό. Η σιλουέτα της αναδεικνυόταν μοναδικά μέσα από την προσεγμένη ενδυματολογική της επιλογή, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά γιατί θεωρείται μια από τις πιο καλόγουστες παρουσίες της κοσμικής Αθήνας.

Το άκρως σαγηνευτικό beauty look

Πίσω από την αψεγάδιαστη εμφάνισή της κρυβόταν μια κορυφαία «dream team» του χώρου της ομορφιάς. Ο master του hair styling, Βασίλης Μπουλούμπασης, επιμελήθηκε τα μαλλιά της, χαρίζοντάς της ένα χτένισμα με κίνηση και high-end αισθητική που πλαισίωνε ιδανικά το πρόσωπό της.

Το makeup look σχεδίασε και υλοποίησε ο καταξιωμένος beauty expert Παντελής Τουτουντζής. Το αποτέλεσμα ήταν ένα άκρως καθηλωτικό και σέξι βλέμμα, με έμφαση στα μάτια και masterfully δουλεμένες σκιάσεις, που μαγνήτιζε τις φωτογραφικές κάμερες σε κάθε της πέρασμα.

Μια βραδιά γεμάτη λάμψη δίπλα στη θάλασσα

Το πάρτι, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο ειδυλλιακό location της αθηναϊκής ριβιέρας, είχε έντονο άρωμα καλοκαιριού, με την ατμόσφαιρα να ξεχειλίζει από ζωντανή μουσική, premium cocktails και high-end γαστρονομικές επιλογές. Ο Γιάννης Κούστας, έχοντας στο πλευρό του την εκθαμβωτική σύζυγό του, υποδέχθηκε τους καλεσμένους του σε μια βραδιά που θα συζητιέται για καιρό στους κοσμικούς κύκλους ως το απόλυτο highlight των πρώτων ημερών του φετινού καλοκαιριού.

govastiletto.gr – Ποσειδώνια 2026: Η ελίτ της ναυτιλίας έδωσε το «παρών» στην έπαυλη του Γιάννη Κούστα στη Βουλιαγμένη