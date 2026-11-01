Δήμητρα Κούστα: Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο Μαρακές με δημιουργία υψηλής ραπτικής Valentino

Η Δήμητρα Κούστα πραγματοποίησε μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή εμφάνιση στο Μαρακές, επιλέγοντας ένα σύνολο από τον οίκο Valentino, η αξία του οποίου ξεπερνά τις 20.000 ευρώ.

Η σύζυγος του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα αγαπά τη μόδα και τις δημιουργίες των μεγαλύτερων οίκων, ενώ στις δημόσιες εμφανίσεις της επιλέγει συχνά σύνολα που συνδυάζουν την πολυτέλεια με τις σύγχρονες τάσεις.

Η Δήμητρα Κούστα ταξίδεψε, αυτή τη φορά, στο Μαρόκο μαζί με αγαπημένους φίλους, ανάμεσά τους η Άννα Βίσση και ο Ηλίας Ψινάκης, προκειμένου να γιορτάσει την ονομαστική της γιορτή. Η παρέα απόλαυσε ένα πολυτελές δείπνο στο Μαρακές, με την εορτάζουσα να κλέβει τις εντυπώσεις χάρη στην ιδιαίτερη στιλιστική επιλογή της.

Η Δήμητρα Κούστα με Valentino στο Μαρακές

Για τη βραδινή της έξοδο, η Δήμητρα Κούστα επέλεξε ένα σύνολο που έμοιαζε να έχει βγει απευθείας από την πασαρέλα του Valentino, με περίτεχνες λεπτομέρειες, πλούσιες υφές και έντονες χρωματικές αντιθέσεις.

Πρωταγωνιστής της εμφάνισης ήταν μια εντυπωσιακή κάπα με κεντήματα και παγιέτες, η οποία έδινε στο look ένα θεατρικό χαρακτήρα. Τη συνδύασε με μια μακριά βελούδινη φούστα σε καφέ-γκρι απόχρωση και ένα δαντελένιο κορμάκι, δημιουργώντας ένα σύνολο που ισορροπούσε ανάμεσα στη ρομαντική αισθητική και τη μαξιμαλιστική πολυτέλεια.

Οι χρωματικές πινελιές έκαναν την εμφάνιση ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Μια φούξια σατέν ζώνη τόνιζε τη μέση της, ενώ οι μωβ σουέτ γόβες με μπαρέτα και χρυσό τακούνι πρόσθεταν μια αναπάντεχη αντίθεση.

Το σύνολο ολοκληρώθηκε με ένα εντυπωσιακό κόσμημα στον λαιμό και μακριά λαμπερά σκουλαρίκια, ενισχύοντας τη glamorous αισθητική της εμφάνισης.

Πόσο κοστίζει το σύνολο Valentino της Δήμητρας Κούστα

Εκτός από την ιδιαίτερη αισθητική του, το look της Δήμητρας Κούστα ξεχώρισε και για το κόστος του.

Το δαντελένιο κορμάκι διατίθεται στην τιμή των 1.600 ευρώ.

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Η φούξια σατέν ζώνη κοστίζει 1.750 ευρώ και οι μωβ σουέτ γόβες με το χρυσό τακούνι 1.000 ευρώ.

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Η μακριά βελούδινη φούστα Valentino κοστίζει 4.500 ευρώ.

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Ωστόσο, το πιο ιδιαίτερο κομμάτι της εμφάνισης ήταν η κεντημένη κάπα με τις παγιέτες, η οποία αποτελεί δημιουργία της συλλογής που παρουσιάστηκε στην πασαρέλα του οίκου. Η συγκεκριμένη κάπα, όπως και το εντυπωσιακό αξεσουάρ στον λαιμό, δεν διατίθενται προς πώληση μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, με τις τιμές τους να γνωστοποιούνται κατόπιν αιτήματος.

Η αξία της κάπας εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 10.000 ευρώ, ωστόσο χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί η ακριβής τιμή της. Με βάση τις δημοσιευμένες τιμές των υπόλοιπων κομματιών και την εκτιμώμενη αξία της κάπας, το συνολικό κόστος της εμφάνισης υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.

Η Δήμητρα Κούστα απέδειξε για μια ακόμη φορά την προτίμησή της στις ιδιαίτερες δημιουργίες υψηλής μόδας, επιλέγοντας ένα σύνολο που συνδύαζε τη θεατρικότητα, τις πολυτελείς υφές και τις τολμηρές χρωματικές αντιθέσεις.

govastiletto.gr – Γιορτή Δήμητρας Κούστα: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Άννας Βίσση και το ευχαριστώ του Ψινάκη από το Μαρακές