Πλήθος επωνύμων έδωσε το «παρών» στην ιστορική συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, με τις ενδυματολογικές επιλογές των εκπροσώπων της ελληνικής showbiz να μονοπωλούν το ενδιαφέρον. Ανάμεσα στις πιο κομψές παρουσίες ξεχώρισε η Δήμητρα Κούστα. Η στενή φίλη, κουμπάρα και συνεργάτιδα της τραγουδίστριας βρέθηκε από νωρίς στο στάδιο, επιλέγοντας ένα διαχρονικό φθινοπωρινό look με πρωταγωνιστή το δερμάτινο jacket, το οποίο αποτελεί την τέλεια πρόταση για τις πρώτες δροσερές νύχτες της σεζόν.

Το δερμάτινο jacket συνδυάστηκε με casual κομμάτια, δημιουργώντας μια ισορροπία ανάμεσα στο rock και το minimal στυλ. Ένα look που φοριέται εύκολα από το πρωί μέχρι το βράδυ και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τάσεις του φετινού φθινοπώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ειδικό section στο ΟΑΚΑ βρίσκονταν 30 στενοί φίλοι του Γιάννη και της Δήμητρας Κούστα. Ανάμεσά τους οι: Αντώνης Ρέμος με Υβόννη Μπόσνιακ, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, Θοδωρής Φέρρης, Λευτέρης Πανταζής.

Η σχέση της Άννας Βίσση με τη Δήμητρα Κούστα ξεκίνησε ως στενή φιλία και, με τα χρόνια, απέκτησε οικογενειακούς δεσμούς.

Οι δυο γυναίκες μοιράζονται στιγμές της καθημερινότητάς τους και ταξίδια, ενώ τον Ιούλιο του 2025 η τραγουδίστρια βάφτισε στο Κάπρι τον γιο της Δήμητρας και του Γιάννη Κούστα.

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