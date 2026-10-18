Δήμητρα Κούστα: Με εντυπωσιακή δημιουργία Schiaparelli σε επιχειρηματικό γάμο στην Αθήνα

Ένας από τους πιο λαμπερούς και πολυτελείς γάμους της χρονιάς πραγματοποιήθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας την επιχειρηματική και κοσμική ελίτ, ανάμεσά τoυς και η Δήμητρα Κούστα με τον σύζυγό της, Γιάννη Κούστα.

Ο 25χρονος Bahy Khoury, γιος της Hala και του Tawfic Khoury, της παγκόσμιας κατασκευαστικής δύναμης CCC, παντρεύτηκε την εκλεκρή της καρδιάς του, την 24χρονη Λιβανέζα Talia Haidar.

Το διήμερο των εορτασμών, που ξεκίνησε την Παρασκευή 16/10, από το Κτήμα Νάσιουτζικ και κορυφώθηκε το Σάββατο στον «Ελληνικό Κόσμο», ήταν μια αληθινή κινηματογραφική υπερπαραγωγή, που συνδύασε την αραβική παράδοση με τη σύγχρονη πολυτέλεια.

Ανάμεσα στους 800 εκλεκτούς καλεσμένους από κάθε γωνιά του πλανήτη, έδωσε το «παρών» ο εφοπλιστής Γιάννης Κούστας συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Δήμητρα Κούστα, η οποία κατάφερε για μια ακόμα φορά να στρέψει πάνω της όλα τα φλας και τα βλέμματα.

Η Δήμητρα Κούστα φημίζεται για την εκλεπτυσμένη αισθητική της και την αγάπη της για τους μεγάλους οίκους μόδας, όμως αυτή τη φορά έκανε την απόλυτη ανατροπή επιλέγοντας ένα look πιο τολμηρό από ποτέ. Για τη λαμπερή βραδιά, επένδυσε σε μια haute couture δημιουργία του εμβληματικού γαλλικού Oίκου Schiaparelli, η αξία της οποίας αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 9.700 ευρώ.

Το φόρεμα, πιστό στη σουρεαλιστική και avant-garde φιλοσοφία του Οίκου, διέθετε ένα άκρως ιδιαίτερο και τολμηρό κόψιμο που κολάκευε μοναδικά τη σιλουέτα της, αποδεικνύοντας ότι η σύζυγος του ισχυρού άντρα της ναυτιλίας δεν φοβάται να ρισκάρει στυλιστικά.

govastiletto.gr – Άννα Βίσση: Απόδραση στο Παρίσι με τη Δήμητρα Κούστα εν μέσω της διαμάχης με τον Καρβέλα