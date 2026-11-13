Κάθε σημαντικό ορόσημο, επέτειος ή γιορτή γίνεται για τον Γιάννη και τη Δήμητρα Κούστα αφορμή για διοργανώσεις υψηλής αισθητικής και απαράμιλλης πολυτέλειας. Από τη βίλα τους στη Βουλιαγμένη και τους γραφικούς Αρκιούς, μέχρι την πολυσυζητημένη τριήμερη γιορτή στο Κάπρι, το γνωστό εφοπλιστικό ζεύγος ξέρει πώς να κλέβει τις εντυπώσεις.

Συνεχίζοντας αυτή την παράδοση, τον περασμένο μήνα, με αφορμή την ονομαστική γιορτή της Δήμητρας Κούστα, οργάνωσαν ένα άκρως εκλεκτό δείπνο σε έναν εξωτικό προορισμό: το Μαρόκο.

Πηνελόπη Μαυρή και Γιάννης Κούστας

Άννα Βίσση- Δήμητρα Κούστα- Ηλίας Ψινάκης

Ανάμεσα στους εκλεκτούς προσκεκλημένους βρέθηκε και ο Ηλίας Ψινάκης, ο οποίος δημοσίευσε σπάνια και εντυπωσιακά πλάνα από τη βραδιά μέσα από το «Γηροκομείο». Η μαγευτική εκδήλωση, που θα μείνει αξέχαστη στους παρευρισκόμενους, φιλοξενήθηκε στο εμβληματικό Παλάτι και Μουσείο Dar El Bacha – Musée des Confluences, στην καρδιά της παλιάς μεδίνας του Μαρακές.

Το εντυπωσιακό κτήριο ακολουθεί την παραδοσιακή διάταξη riad, με πλακάκια zellige, περίτεχνα γύψινα ανάγλυφα και οροφές από σκαλισμένο και επιχρυσωμένο ξύλο κέδρου, γύρω από έναν κατάφυτο κήπο με πορτοκαλιές.

Χτισμένο το 1910 ως κατοικία του Thami El Glaoui, Πασά του Μαρακές, το κτήριο αναπαλαιώθηκε πλήρως το 2017 και πλέον λειτουργεί ως μουσείο. Φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις τέχνης και αντικείμενα που αναδεικνύουν την πολιτιστική ποικιλομορφία και τις επιρροές από διάφορες χώρες

Το πάρτι ήταν τόσο εντυπωσιακό που στη μνήμη του μάνατζερ και πρώην δημάρχου του Μαραθώνα ήρθε η βραδιά που είχε διοργανώσει ο Yves Saint Laurent τη δεκαετία του ’70. «Από τότε έχω να το ζήσω», δήλωσε.

Το μαροκινό μενού για τη γιορτή της Δήμητρας

Το μενού δεν θα μπορούσε να μην είναι εμπνευσμένο από το Μαρόκο. Πρωταγωνιστικό ρόλο είχε το κρέας, αλλά η σύνθεση του κάθε πιάτου ακολούθησε τη μαροκινή παράδοση.

Για ορεκτικό, το μενού περιελάμβανε μαροκινά apetizers για τη μέση, παστίγια με κοτόπουλο και αμύγδαλα και ταζίν με μπλε αστακό. Πρόκειται για ένα εκλεπτυσμένο πιάτο που συνδυάζει τη γαλλική γαστρονομία με τα αρώματα της Βόρειας Αφρικής. Η γλυκιά και τρυφερή σάρκα του ευρωπαϊκού μπλε αστακού αναδεικνύεται ιδανικά όταν σιγομαγειρεύεται με σαφράν, τζίντζερ, κύμινο και διατηρημένο λεμόνι μέσα στο παραδοσιακό κωνικό πήλινο σκεύος ταζίν.

Για κυρίως πιάτο, προσφέρθηκαν κους κους με επτά λαχανικά και κοτόπουλο, καθώς και ταζίν με μοσχαρίσιο κότσι και κυδώνι.

Το γεύμα ολοκληρώθηκε με ένα λαχταριστό τοπικό επιδόρπιο: παστίγια με γάλα.

Το μενού με τις εξωτικές γεύσεις δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την ονομαστική γιορτή της Δήμητρας Κούστα.

Δείτε το βίντεο από το 1:17:00

Φωτογραφίες: Instagram (giannis stasinopoulos)

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